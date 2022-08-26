7月景氣信號連5綠　國發會：3大變數恐抑低經濟成長動能

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在景氣指標部分，7月領先指標不含趨勢指數為95.89，較上月下降1.56%，其中7個構成項目經去除長期趨勢後，僅實質半導體設備進口值較上月上升；其餘6項較上月下滑，分別為製造業營業氣候測驗點、建築物開工樓地板面積、外銷訂單動向指數、股價指數、實質貨幣總計數M1B、工業及服務業受僱員工淨進入率。
7月同時指標不含趨勢指數為98.33，較上月下降1.08%，其中7個構成項目經去除長期趨勢後，僅電力（企業）總用電量較上月上升；其餘6項較上月下滑，分別為批發、零售及餐飲業營業額、實質海關出口值、製造業銷售量指數、工業生產指數、非農業部門就業人數、實質機械及電機設備進口值。
至於7月落後指標不含趨勢指數為104.23，較6月上升0.25%，其中5個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升，包括製造業存貨價值、製造業單位產出勞動成本指數、金融業隔夜拆款利率；其餘2項較上月下滑，分別為全體金融機構放款與投資、失業率。
國發會指出，就外需來看，受惠高效能運算、資料中心、車用電子等科技應用需求續強，貿易面指標仍保持強勁成長；內需部分，由於國內疫情趨緩，加以去年同月處於三級警戒之基期因素，批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增，惟受俄烏戰爭膠著、全球通膨壓力未減等影響，全球經濟成長力道趨緩，影響股市及企業信心，7月股價指數、製造業營業氣候測驗點均下滑。
展望未來，在出口方面，國發會分析，受惠新興科技應用與數位轉型需求仍佳，以及消費性電子新品陸續推出，有助支撐出口動能；投資方面，國內半導體供應鏈擴大投資、綠能設施持續建置，以及投資台灣三大方案延續，均有助提振國內投資動能；內需方面，由於國內疫情穩定，帶動國人出遊熱潮，加以節慶商機挹注，消費動能將穩定回升。不過，俄烏戰爭未歇、全球通膨壓力持續、新冠疫情仍存，相關變數恐抑低全球經濟成長動能，仍須密切關注後續發展，並妥為因應。