田徑正妹「身材太犯規」！場下IG美照連發 本尊起底曝光
網路論壇、社團讓網友們能意外挖掘的不少國內外的正妹，近日一位「田徑正妹」的日常照片就在PTT掀起討論，主角不僅臉蛋精緻，還有著令人稱羨的「川字腹肌」，讓網友大飽眼福，而神通廣大的鄉民也將正妹本尊神出，挖出更多正妹私下樣貌也引起大大的迴響。
一名網友在PTT表特版簡單以「韓國田徑」為題發文，並分享一系列照片，除了有正妹在田徑場上認真面對比賽的模樣外，也有私下穿著泳裝、自拍的辣照，亮麗的長相和難以忽視的身材，讓這位正無論是何種風格，看起來都駕馭的得心應手。
貼文掀起網友熱議，紛紛留言回應「腹肌好猛」、「腹肌讚」、「她美稱田徑界李英愛」、「這也太正」、「跳高、跳遠、短跑、撐竿跳、超多極品妹子」、「哇嗚，腹腰腿，阿嘶」；此外，也有神人認出這位「田徑女孩」的本尊，名叫金智恩。
金智恩是主攻400公尺短跑、跨欄的田徑運動員，從國中就開始接受訓練，平時有在經營IG、YouTube等社群，IG追蹤人數有3.7萬，除了田徑日常外，也會分享生活點滴；事實上，日前金智恩就曾在YouTube上爆紅，她在參與一女子400公尺田徑決賽中，最終獲得第2名，過程被側錄的影片，觀看人數已經高達680萬次，人氣相當驚人。（編輯：張志浩）