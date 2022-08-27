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TWICE新歌狂聽百次！網揪出「子瑜亮點」：我整個人沒了

▲韓國女團TWICE台灣成員周子瑜，在新歌回歸上的表現讓台灣粉絲驚呼。（圖/子瑜IG）
▲韓國女團TWICE台灣成員周子瑜，在新歌回歸上的表現讓台灣粉絲驚呼。（圖/子瑜IG）

編輯中心/綜合報導

2022-08-27 12:37:42

韓國女團TWICE由南韓、日本和台灣成員組成，在全世界都擁有超高人氣，日前宣布全員續約成功，讓粉絲相當開心，26日釋出新歌《Talk that Talk》的MV，一發布之後就讓不少粉絲狂聽，直呼這次服裝跟曲目都有相當高水準。其中台灣成員周子瑜在這次回歸的表現當中，備受網友熱烈討論，不少人都直呼「我真的沒了！子瑜大耀進啊！」

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以往在各個韓團回歸之後，Dcard上總是會開「集中討論串」，然而這次TWICE在《Talk that Talk》的MV釋出後當然也不例外，除了歌曲評價以及MV拍攝手法備受稱讚外，最受大家討論的就是台灣成員周子瑜，其主要原因包括「所屬PART變多」、「子瑜唱歌大耀進」、「整體造型真的超美」以及「初舞台紫色頭髮太仙」！

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▲子瑜這次PART被分配到比以前多出許多，唱功也提升不少，讓網友大讚。（圖/JYP娛樂官方YT）
不少網友狂刷MV表示「子瑜這次PART超多天啊！而且唱功大耀進啊」、「子瑜唱功進步好多！有一段直接被驚艷」、「子瑜這次鏡頭多了超級多！」、「大家看初舞台了嗎......我整個人沒了，子瑜紫髮太美了」、「以往都是娜璉直接唱完不是嗎XD結尾竟然還有子瑜的PART，真的讚爆！」、「JYP這次真的用心，直接加雞腿啦！」、「初舞台大推，子瑜變紫髮了，超級正」、「這個PART的分配有夠平均...子瑜唱功跟PART都好棒啊QQ」。

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▲子瑜初舞台打歌造型已經變成紫色頭髮，引起網友熱議。（圖/翻攝KBS官方YT）
然而不僅是周子瑜這次表現被讚譽有佳，其他團員也同樣深受粉絲喜愛「志效的高音我真的跪了！」、「Sana的直髮太正了好暈！」、「這次回歸的TWICE感覺是全新的感覺，一直起雞皮疙瘩耶」、「彩瑛終於唱歌了！除了Rap外，她的歌聲真的值得被分配到Vocal Line」、「繼續走花路吧！真的好聽到爆！預祝音源大發！」

而其實不僅這次成員表現備受討論，在MV的最後會出現一個「QR code」，短短幾秒就消失，就有粉絲好奇掃描之後發現，QR code竟然是2015年的IG貼文，當天就是確定官方粉絲名稱為「ONCE」的公告日，讓不少粉絲掃完之後熱淚盈匡，可以看出TWICE對粉絲的愛非常深厚，以這首歌作為續約後的第一首歌，實在相當有意義。（編輯：張嘉哲）


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