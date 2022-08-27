TWICE新歌狂聽百次！網揪出「子瑜亮點」：我整個人沒了

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不少網友狂刷MV表示「子瑜這次PART超多天啊！而且唱功大耀進啊」、「子瑜唱功進步好多！有一段直接被驚艷」、「子瑜這次鏡頭多了超級多！」、「大家看初舞台了嗎......我整個人沒了，子瑜紫髮太美了」、「以往都是娜璉直接唱完不是嗎XD結尾竟然還有子瑜的PART，真的讚爆！」、「JYP這次真的用心，直接加雞腿啦！」、「初舞台大推，子瑜變紫髮了，超級正」、「這個PART的分配有夠平均...子瑜唱功跟PART都好棒啊QQ」。
然而不僅是周子瑜這次表現被讚譽有佳，其他團員也同樣深受粉絲喜愛「志效的高音我真的跪了！」、「Sana的直髮太正了好暈！」、「這次回歸的TWICE感覺是全新的感覺，一直起雞皮疙瘩耶」、「彩瑛終於唱歌了！除了Rap外，她的歌聲真的值得被分配到Vocal Line」、「繼續走花路吧！真的好聽到爆！預祝音源大發！」
而其實不僅這次成員表現備受討論，在MV的最後會出現一個「QR code」，短短幾秒就消失，就有粉絲好奇掃描之後發現，該QR code竟然是2015年的IG貼文，當天就是確定官方粉絲名稱為「ONCE」的公告日，讓不少粉絲掃完之後熱淚盈匡，可以看出TWICE對粉絲的愛非常深厚，以這首歌作為續約後的第一首歌，實在相當有意義。（編輯：張嘉哲）