Gmail強大隱藏功能曝！網「點頭像」實測驚：方便又實用
隨著科技軟體的不斷更新，電子化的作業已經通用在各個領域，其中「電子信箱」無論是在日常生活或工作都佔有相當重要的地位，因此許多人也會開設多個區分私人和工作使用的帳號，對此一名網友分享，他近日意外發現Gmail的隱藏功能相當實用，貼文掀起討論。
該網友在PTT發文表示，他平時有2個使用中的Google帳號，近日開啟Gmail的手機app時，不小心滑到右上角的帳號頭像，想不到帳號和信箱頁面經然就直接切換，當下感到非常驚喜；原PO表示，過去使用時，一直都是點擊頭像後，再選擇點帳號去做切換，現在只要透過「上下滑動頭像的方式」，只需要一個動作即可完成，尤其對同時有三個以上帳號的族群來說，特別方便。
貼文曝光後，眾多網友留言回應「好猛竟然有這招」、「感恩超方便」、「現在才知道，幫推」、「剛剛去試了，Google Maps也可以喔」、「還真快速！感謝告知」、「說真的沒特別研究確實不會」、「學到了，安卓系統也可以」。
此外，也有其餘網友感到訝異，直呼「這功能蠻久的了，只是好像沒很多人知道」、「Google的app都可以這樣切換，很方便」、「竟然這麼多人不知道」、「有點訝異..原來很多人不知道」。（編輯：張志浩）