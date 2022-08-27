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《超級王牌》選手突爆氣！發文開噴教練：以前不爽就是打

▲《超級王牌棒球隊》實境節目，有選手在臉書開噴教練，不滿訓練的風格，更嗆聲「以前不爽就是打！」掀起網友們熱議。（圖／紀亞文臉書）
▲《超級王牌棒球隊》實境節目，有選手在臉書開噴教練，不滿訓練的風格，更嗆聲「以前不爽就是打！」掀起網友們熱議。（圖／紀亞文臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-27 18:54:282022-08-27 19:08:56

棒球運動實境節目《超級王牌棒球隊》，集結一群不會打棒球的金牌選手，在中華職棒名將下努力訓練成長的故事，結果一推出就廣受好評。怎料，其中一位譽有「台灣散打王」綽號「金鋼刀」的選手張景雄，似乎不滿教練口氣和訓練，以及網友給的批評等等，才讓他憤怒發文開噴，更暗指打棒球的人都自以為是、講話低級等等，引發熱議。

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金鋼刀臉書25日表示，透過友人轉述後，才得知自己在節目上被教練罵的畫面，引發了棒球迷的批評，這讓他感到有些不滿，「我要說一句實在話，老子打格鬥從來就沒有啟蒙教練，也從來不是科班。所以說這些是廢話，在我以前，我一個不爽就是打你一頓而已，不要說你是誰，更不用說你是什麼教練。」

他認為，人要互相尊重和體諒，節目上呈現的絕非效果，並對《王牌》教練開嗆「我這個人不說謊的，這些棒球教練每天對我大呼小叫，我常常說他們這是在挑戰自己的生命臨界點。我想改變自己個性所以忍下來，不然我為什麼要忍呢？然後我覺得，我們隊友，很多在自己領域成就相比是比這些教練高的，互相尊重不懂嗎？」

金鋼刀更嗆聲，「如果這些教練，有種來練格鬥四個月，直接帶露指手套，跟我打一場，一回合5分鐘MMA規則，我一回合沒有KO你們算我輸，自己去想想吧」。怎料，貼文立刻遭到網友們炎上，事件不斷延燒，金鋼刀的臉書不斷湧入球迷、觀眾怒罵。

▲王牌選手金鋼刀，突然在臉書針對教練、節目剪接，以及批評他的網友們開噴。（圖／金鋼刀臉書）
▲王牌選手金鋼刀，突然在臉書針對教練、節目剪接，以及批評他的網友們開噴。（圖／金鋼刀臉書）
26日，金鋼刀又在臉書發文，並截下其中一位網友批評他的言論「這故事告訴我們沒有教練帶的運動員，會長大成大頭症和頭腦簡單的傢伙。還有台灣格鬥界都是群8+9」。這讓金鋼刀直言，「我們來看看，打棒球的是不是都自以為是？瞧不起別人的運動，就棒球最厲害。棒球教練可以噴垃圾話，可以冷嘲熱諷，別的項目的運動就不能？」。

直到27日，金鋼刀發出長文平緩，還是希望大家能去支持、去看節目，「你們可以不認同剪接方式，可以不認同教練，但不能不認同我們這些選手的奮戰精神。」並再次針對不滿教練的事件強調「即使跟教練們有什麼不爽，早就一笑而過了。大家後來都過著自己的生活了。」

但他仍對於《超級王牌》的教練黃忠義（東哥）等人的風格批評，「有粉絲朋友昨天問我，他們具體的垃圾話到底是說什麼？其實就一般的髒話幹話，我也不贅述了，不然有興趣知道的，可以去東哥或者其他教練的粉絲團，問問看他們一天到底講多少幹話？但這也不重要了，或許也是一種效果吧？棒球幹話名產？」

▲王牌選手金鋼刀，突然在臉書針對教練、節目剪接，以及批評他的網友們開噴。（圖／金鋼刀臉書）
▲金鋼刀透露，自己其實早在拍攝前有受傷，但他仍堅持完成拍攝，也獲得很好的回憶。（圖／金鋼刀臉書）
另外，他也在文中多次提到，對節目幕後的剪接感到不滿，以及沒被拍到的背後訓練行程，還有自己嚴重受傷後的過程，即便醫生告知不能再投球，但他還是完成拍攝了，「我們在這種高壓、長時間的訓練之下，受傷是必然性。我其實上場次數很少，沒想到竟然還會有我的畫面？而且還受到廣大的迴響。」

但金鋼刀最後仍表示，這趟棒球旅程對他來說，仍是一段很好的回憶，也希望大家能夠繼續支持，「實境秀真的很難拍很難剪，加上這是台灣史無前例的壯舉，很多畫面無法好好呈現，我們這又沒有NG的。我想我這一波幫宣傳，應該有點用了。觀眾不要太激動，節目已經拍完了，當時匆忙很多話沒說，在此也要感謝巨宸製作團隊，製作人美珊姐、繡妃姐的「厚愛」，讓我有這個機會體驗棒球試煉。也希望大家無論如何，繼續支持收看我們的節目…」（編輯：詹鎰睿）


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