米其林指南怎麼選？5大評審標準、3顆星星意義一次搞懂
眾所矚目的美食聖經2022米其林指南，上週已公布最新必比登推介完整名單，明（30）日將一次發布台北、台中、台南和高雄星級餐廳名單。米其林進入台灣已經第5年，《NOWnews今日新聞》幫大家整理米其林指南的6大核心價值、5大評審標準，及3顆星星意義，讓大家在選擇吃好料之前一次搞懂。
《米其林指南》為促進旅遊、鼓勵外出用餐的使命，以推薦給初訪觀光客該地區的用餐指南，作為成立宗旨。《米其林指南》評審員負責評價橫跨三大洲、超過30個地方、超過四萬五千家飯店及餐館，並堅守「6大核心價值」。獨立受僱為米其林集團的全職員工、不與外部機構連結。且外出用餐皆為匿名探訪，不僅到餐廳時完全不公開身份，避免接受餐廳的特別待遇，且一定會支付餐飲的一切費用。
《米其林指南》評審員大多畢業自世上最好的酒店管理學院，出自餐飲及飯店領域，擁有專業知識及豐富的旅遊經驗，對美食有深切的熱忱，並且在世界各地居住及工作，保持客觀公正。並確保任何餐廳只要品質夠好，都有可能被指南評審或推薦。《米其林指南》並非出自一個人的判斷，評審員們會多次造訪，並達成集體共識具有可靠性。
除此之外，《米其林指南》採用一系列符號作額外補充，當中最耀眼的符號是享譽全球的米其林星。餐廳供應的美食將依據公開的「5大評審標準」，包括食材品質、廚師對味道以及烹調技巧的駕馭能力、料理中展現的個性、是否物有所值以及餐飲水準的一致性來審核。
《米其林指南》盡量採用一系列符號作為評價圖解，當中最耀眼的符號，莫過於全世界通用的「米其林星星」。米其林星星的意義為：
米其林一星：優質烹調，不妨一試！代表同類別中出眾的餐廳。
米其林二星：廚藝高明，烹調出色，值得繞道前往。
米其林三星：卓越的烹調，出類拔萃的料理，值得專程造訪。