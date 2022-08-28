妹子愛穿瑜珈褲！「下面形狀明顯」遭猛盯　勸遮卻回這句

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原PO透露，她每次和該名友人逛街時，都常常目睹多名男性眼神直勾勾地盯著朋友的下半身看，「有些阿北甚至會直接盯著那個部位目不轉睛」，每每看到這種騷擾眼神，她都會忍不住提醒友人小心一點或遮一下，不過前幾天朋友卻直接回「你不覺得穿緊身瑜伽褲很性感嗎」，令她瞬間腦袋空白，無言問大家：「想請問瑜珈褲外穿真的很性感嗎？還是我太守舊了⋯」
貼文曝光後，不少網友回應，「醜，看到專瑜珈褲的，我都會想說為什麼要穿衛生褲出來」、「在路上看到穿這樣，我真的完全不會想看」、「我覺得不好看…不是身材問題，是這個褲子本身就不好看」、「屁股要夠翹，不然都很難看，不管胖瘦」、「一切都取決於臉和身材，但形狀很明顯的真的很尷尬」、「感覺好像泳褲」。
不過，也有網友直言，「我覺得身材好的話很好看餒，如果下面形狀不會很明顯的話」、「上面都說不好看，結果原PO的現實就是會一堆人盯著看，而且身為男生的我來說，一定會多看幾眼的啦，各位男生別騙自己了」、「雖然我是女生異性戀，在健身房、運動、爬山的時候看到女生穿，每次覺得很性感，尤其是汗流浹背的時候，忍不住偷瞄」、「她喜歡穿就好，那就是她的風格，是別人做出不禮貌的行為，為什麼是要求她要檢討自己」。（編輯：賴禹妡）