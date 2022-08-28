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陸生網紅來台脫單！下秒「1通電話」崩潰爆哭：建議分手

▲來台灣唸書的陸生女網紅，透露和台灣男友交往後，卻被媽媽建議分手，理由則非常現實，也讓許多網友相當不捨。（圖／廖小花YouTube）
▲來台灣唸書的陸生女網紅，透露和台灣男友交往後，卻被媽媽建議分手，理由則非常現實，也讓許多網友相當不捨。（圖／廖小花YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-08-28 15:49:44

台灣、中國的兩岸問題非常難解，特別是近期緊張局勢升溫，也讓許多年輕情侶感到憂心。近日，一名來台唸書的陸生網紅「廖小花」就不幸面臨非常尷尬、且現實的問題，上秒開心宣布自己在台灣脫單，但下一秒接到媽媽電話後卻哭到崩潰，只因為媽媽考量到兩岸環境，不同意、不希望她在台灣交男友，難過的影片瞬間湧入網友熱議，紛紛留言安慰嘆氣。

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從廣東來台灣唸書的YouTuber廖小花，26日上傳一部影片求助「媽媽從廣東打來一通電話，讓我知道跟台灣人交往面臨著那麼多的現實阻礙，我該怎麼辦？」影片一開頭，她就難掩悲傷情緒，苦笑自嘲「太爆笑了，才跟大家說我談戀愛了，現在可能要跟大家說我要分手了，好搞笑」。

廖小花興奮和大家宣布，來台灣6年的她，前幾天和一位雲林男友交往，並來到墾丁旅遊。怎料下秒鏡頭換了一個背景，廖小花獨自待在角落，難過的透露媽媽剛打了一通視訊電話給她，說認為兩人不適合，希望當好朋友就好，「覺得現實條件是不允許的」。

廖小花也分享身邊例子，其中同樣是陸生來台的學長故事，也是最近才和台灣的女朋友分手，而原因就是雙方家人都覺得不適合，「純粹考量兩岸的大環境」，最終和平理性分手，這讓她感到驚訝，「我聽了也覺得好無語喔，但是這是真的存在的」。

廖小花接著談回自己，雖然能理解媽媽的想法，以及考慮的因素，包括遠距離、兩岸問題、以及父母年紀等等，而大媽媽20歲的繼父，也希望女兒唸完書後能回來多多陪伴媽媽，就怕如果真的嫁去台灣，以後就真的沒什麼機會見面，「因為這真的是很現實的問題」。

▲來台灣唸書的陸生女網紅，透露叫了台灣男友後卻被媽媽建議分手。（圖／廖小花YouTube）
▲她透露，單身8、9年的她，好不容易找到合適的對象，結果被迫面臨現實考量，家人都非常反對，讓她不知道該怎麼辦。（圖／廖小花YouTube）
此外，媽媽也要廖小花好好替男方家人著想，好好和男友溝通，「怎麼溝通啊大家...我相信跟我一樣情況的一定還有，雖然我平時總是分享正能量，但是這種為難的地方，是真的有的，泣不成聲了」。

廖小花感嘆，「這不是任何一方的錯，不是台灣的問題也不是大陸的問題，就是我們剛好在這時間點相遇而已。」至於要怎麼處理問題，廖小花則坦言「我只能說我還沒反應過來，因為這一切發生的太快就像龍捲風，我現在腦子有點空白，就是先跟媽媽說我知道了，我知道家人的想法，但我現在真的還沒有能力處理，就這樣吧！」

該影片立刻衝上YouTube發燒影片，大家紛紛留言，「25年前我也遇到相同的難題，兩岸交往總是有困難，希望你和你的男朋友能共同解決，祝幸福！」「很心疼小花，先不要輕易放棄這段感情，父母真的要懂得放下一點，別用傳統觀念把子女綁住，子女才能自由的翱翔」、「我身邊一個東北女孩跟你一摸一樣的故事，現在結婚了，老公就是當初的那個人，現在一家四口住在台北很幸福，小花祝福你，不要輕言放棄！」（編輯：詹鎰睿）


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