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萬能之手！特斯拉車主「手背植晶片」　可開車門能付帳

▲萬能之手！特斯拉車主在自己右手手背植NFC晶片，可以用來開車門，未來還將用來感應付帳。（圖／Twitter：BrandonDalaly）
▲萬能之手！特斯拉車主在自己右手手背植NFC晶片，可以用來開車門，未來還將用來感應付帳。（圖／Twitter：BrandonDalaly）

編輯中心/綜合報導

2022-08-28 17:26:07

特斯拉過去推出Tesla APP，讓用戶免帶鑰匙，在遠處動動手指點按手機即能解鎖車門、啟動車輛，而美國特斯拉車主達拉利（Brandon Dalaly）卻更進一步，直接將多功能NFC晶片植入右手手背，日後僅要揮動右手，車門就能輕鬆開啟，甚至啟動，他也表示，未來還會利用該晶片在實體店面感應結帳。

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▲達拉利將NFC晶片植入右手手背。（圖／Twitter：BrandonDalaly）
▲達拉利將NFC晶片植入右手手背。（圖／Twitter：BrandonDalaly）
達拉利於該月15日分享自己將晶片植入右手手背的推文，影片完整記錄手術過程，完成後達拉利更親自示範，只見他拱起手背貼近車門，一會兒車門便發出解鎖的提示聲，進入車內後也一樣將手背靠近感應位置，車子成功啟動。

▲達拉利用手即能啟動特斯拉。（圖／Twitter：BrandonDalaly）
▲達拉利用手即能啟動特斯拉。（圖／Twitter：BrandonDalaly）
達拉利說明，右手的這款晶片不僅僅是一把特斯拉的鑰匙，它還能儲存數據，使用安全加密錢包，未來也可能會設定信用卡，進行實體店面的感應結帳。此外，他的左手也有另一塊充當家門鑰匙的晶片，裡頭還存有個人聯絡資訊、醫療病例資料、新冠疫苗接種等紀錄，使用帶有NFC功能的手機一掃，即能觀看相關資料。

達拉利的行為在網上得到褒貶不一的評論，對於負評，他回覆「也不知道為什麼人們對我所做的事情如此激動，但實際上並不會影響其他人。人們總是把各種瘋狂的東西放在他們的身體裡，誰在乎？我的也只是裝上對我有用的功能罷了」。（編輯：李惠婷）


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