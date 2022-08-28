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甜美實況主再扮「性感妖狐」！全場低頭狂瞄：真的長大了

▲正妹實況主蝴蝶兒，睽違5、6年再度扮起性感妖狐阿璃，一身撫媚的臉蛋和亮眼的身材，快讓人招架不住。（圖／蝴蝶兒臉書）
▲正妹實況主蝴蝶兒，睽違5、6年再度扮起性感妖狐阿璃，一身撫媚的臉蛋和亮眼的身材，快讓人招架不住。（圖／蝴蝶兒臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-28 20:14:46

台灣知名實況主正妹「蝴蝶兒」，以精湛的技術和甜美的外型，在實況界闖蕩多年，粉絲人數非常可觀，其中更以操控遊戲《英雄聯盟》中的角色「阿璃」，廣受大家熟知。怎料，睽違5、6年後蝴蝶兒再度CosPlay扮起阿璃，比起以前的羞澀模樣，如今更讓人臉紅心跳，直呼「真的長大了」。

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蝴蝶兒今臉書PO出一張CosPlay阿璃的照片，沒想到在衣服的加持襯托下，身材又再度進化了，表情也變成更加撫媚。對比5、6年前的青澀模樣，不僅妝髮超級用心，女人味似乎再提升1個層次，宛如遊戲裡的角色一樣，一不注意就會被魅惑到，讓人招架不住。

▲實況主蝴蝶兒扮阿璃。（圖／蝴蝶兒臉書）
▲蝴蝶兒為了回饋粉絲，特別再次Cosplay成性感妖狐阿璃，讓大家驚艷不已。（圖／蝴蝶兒臉書）
照片曝光後，網友們一改以往嘲諷的語氣，紛紛讚嘆「真的長大了耶」、「我的阿蝶回來了」、「阿蝶不要再電我了」、「沒有多年前的稚氣，但現在多了騷氣，更適合阿璃」、「阿蝶這眼神好騷」、「這阿璃太補了！我又滿血了」、「能不能再低一點」。

事實上，蝴蝶兒曾是一位職業電競女子戰隊的選手之一，主打中路位置，不僅外型亮眼，技術更是絕美，其中更以操控「阿璃」角色而聞名，目前則是一名全職Twitch實況主，即便退下職業光環，但她的技術仍有一定水準，每季牌位都保持在大師以上，就連射擊遊戲APEX都難不倒她，再加上親民又可愛的自然風格，深受網友們喜愛。（編輯：詹鎰睿）

▲實況主蝴蝶兒扮阿璃。（圖／蝴蝶兒臉書）
▲對比5、6年前的青澀模樣，現今的蝴蝶兒女人味十足，身材表情全都進化了。（圖／蝴蝶兒臉書）

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