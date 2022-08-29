S2O全場大唱《我問天》！妹子飆三字經 網笑：很有台味
「S2O Taiwan潑水音樂祭」於27、28日在河濱公園舉行，不過主辦單位卻在前一天宣布11組海外大咖藝人「無法抵台」，讓買票的粉絲全傻眼，事件引起高度關注，後來靠著買一送一的補償方案，仍有不少觀眾入場，豈料昨日其中一場DJ KAKU竟然帶動全場大合唱翁立友的《我問天》，和電音派對根本沒關係，就有現場觀眾聽完大罵三字經，影片曝光也讓網友笑到翻。
臉書粉絲專頁《Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司》昨（28）日晚間PO出一則影片，只見影片中是S2O主舞台現場，豈料一開聲音，現場竟然在播翁立友的《我問天》，疑似是錄影的女子也氣得大罵三字經。
小商人也表示「剛剛睡到一半滑手機看到一位損友的限動，我還去跟在現場的妹子求證，沒想到是真的，令人讚嘆。我以為只有富邦悍將的羅力會問天而已，沒想到S2O也會問天，我建議要參加活動的各位別忘了練花手」。
15秒的影片曝光後，網友全笑翻，「這聲趕羚羊真的是發自內心」、「去的人真心想問天了」、「在場的都是，盤子」、「真的是問天」、「從CL變成我問天，主辦方真的好有趣」、「問天問地為何在這裡」、「很有台味」、「好誇張」、「超鬧」、「我笑死」。
就連粉專《台灣迷因》也笑說「原來是S2Old啊」，而網紅鳳梨（吳泓逸）27日晚上才在臉書PO出影片，開玩笑說自己心目中的S2O是廟會電音，豈料竟然「預言成真」，也讓他在臉書直呼「可惡…沒跟到…這才是我的S2O」。（編輯：郭佩蓉）