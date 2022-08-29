吳子嘉嗆「台灣最醜Gay」！四叉貓心碎滿地：成功傷到我
《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（28）日在YouTube直播節目看到名為四叉貓的帳號抖內留言「你再說我是Gay試試看」，吳子嘉也直接嗆回「你是全台灣最醜的Gay，我沒看過比你更醜的Gay」，對此，網紅四叉貓也在臉書發文，直呼「你成功傷到我了」。
吳子嘉昨（28）日在YouTube直播節目《董事長開講》談到內政部徐國勇（約48分19秒）時，突然看見有一位名為「四叉貓」的帳號抖內留言「你在（再）說我是Gay試試看」，吳子嘉看到馬上瞪大眼睛，並且停下原話題，開嗆「我就說你是Gay，四叉貓，好不好，他剛剛講我試試看，我跟你講不用試了」。
吳子嘉繼續開嗆，「我就說，吳子嘉說你是Gay，好不好，你明天還要當我的被告，他剛剛還抖內我了，哈哈哈，跟我嗆聲耶，X的」，接著他把兩隻手放在嘴巴旁大喊「你是台灣最醜的Gay，我沒有看過比你更醜的Gay，好不好，醜八怪Gay，歡迎抖內再來，沒關係」。
而該影片也被轉到PTT，網友紛紛留言，「美醜每個人的標準不一樣」、「笑死XD」、「再啦X」、「在再分不清楚」、「我會笑死」、「拜託，告死他」、「吳董酸人超好笑」、「告他」。
而對於無端受到波及的四叉貓本人，他昨日晚間也在臉書發文，表示「被這種醜男罵醜，我真的會玻璃心碎滿地，你成功傷到我惹（了）」，此外，四叉貓也稱自己「沒有抖內吳子嘉」，「那個是假帳號，我的YT是『四叉貓愛滾動』，最近真倒楣，整天造謠的罵我造謠，史上最醜的罵我醜」，網友看了也紛紛留言，「罵回去！我們給你靠」、「貓貓明明很可愛」、「他只是老到忘記了世上有鏡子這個東西而已」。（編輯：郭佩蓉）