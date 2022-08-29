短髮妹挖木瓜爆紅！前傾「極品身材藏不住」 本尊神到了
網路論壇、社團讓網友們能意外挖掘的不少國內外的正妹，近日一位正妹「挖木瓜」的照片就在網上爆紅掀起討論，主角火辣的身材和精緻的臉蛋，讓網友大飽眼福，而這位主角的真實身份也被神出，其IG擁有3.6萬粉絲，是頗有名氣，熱愛旅遊、美食的網紅。
近日在PTT論壇和臉書社團「爆廢公社公開版」，有網友分享一系列短髮女孩挖木瓜的照片，只見圖中正妹穿著黑色細肩上衣，稍微向前傾用湯匙將木瓜的籽挖出，好身材展露無遺，原PO也在文中寫道「夏天來杯木瓜牛奶....清涼解渴」；貼文一出網友也紛紛留言「這家店在哪，拜託跪求」、「半糖少冰，謝謝」、「為什麼都不附上地址呢？」
其中也有網友一眼認出，照片中的主角是名叫「吃勤」的網美，且吃勤在挖木瓜前，日前也曾上傳過「切西瓜」的影片爆紅，讓她也有了「西瓜妹」的稱號，吃勤熱愛美食，目前有經營2個IG帳號和臉書粉諄，經常在社群分享自己狩獵美食的日常，並分享自己的日常生活和人生觀。
此外，過去吃勤曾在IG發文透露，有些網友批評她「愛露」，對此她回應，自己在學生時期曾被同學嘲笑，「國中時說我去隆乳，走路故意挺胸，高中時被笑是乳牛」，當時還為此崩潰大爆哭，感到自卑的她，習慣走路都駝背，父親也不准她穿合身、無袖衣服，甚至想帶她去縮胸。
不過在人生發生了一些變故後，吃勤開始學會接受自己、愛上自己，開始會穿著以前想穿不敢穿的衣服，並展現自己的好身材接受大家讚美，吃勤坦言「父母給我們的就是最好的，當我接受自己的時候，現在我只想做自己，別人的言論對我不重要」，強調若用有色眼光看她分享的事物或照片，「我想…這應該不是我的問題」。（編輯：張志浩）