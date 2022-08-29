抱怨飯店泳池都人！網見「一群比基尼辣妹」暴動：炫耀文
假日和家人朋友出遊，難免會人擠人，對此，就有一名男網友發文抱怨，表示飯店的泳池都是人，還不爽到翻白眼，豈料照片一發出，只見泳池裡全是比基尼辣妹，也讓網友直呼原PO根本是假抱怨真炫耀，紛紛留言「講的好委屈一樣」、「炫耀文」、「太辛苦了，我來吧」。
該名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，而從他PO出的照片可以看到，這間飯店的泳池似乎是在高樓層，並做成露天的無邊際游泳池，讓顧客可以邊玩水邊欣賞美景。而該泳池內除了有小朋友以外，還有一群比基尼辣妹聚在一起，似乎是在討論該怎麼拍照。
而原PO則是在離泳池大約2公尺處拍攝，並在文內直呼「泳池都是人」，呼籲想要在飯店游泳的人「三思」，還用一個翻白眼的表情符號，看似真的非常不悅。
不過網友看完照片和內文以後，都覺得原PO應該是「假抱怨真炫耀」，因為泳池內比基尼辣妹超多，也讓不少人直呼「炫耀文無誤」、「講的好委屈一樣」、「哪裡啦，我去啦」、「池水都是香的」、「人多到讓我想埋進水裡消失了」、「平平是泳池，為什麼照片裡的看起來比較清涼」、「不要擔心我來負責收尾善後」、「我最喜歡人擠人了」、「連游泳池的水都是香的」。
還有許多網友求飯店地址，「在哪裡，現在去來的及嗎」、「所以我說地址呢」、「有沒有羞恥心啊？地點在哪」、「道德在哪？羞恥在哪？地址在哪？聯絡方式在哪」、「震怒！在哪裡」。（編輯：郭佩蓉）