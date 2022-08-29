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長輩看直播買「5款電子垃圾」！網也無奈踩雷：都偽科學

▲原PO抱怨長輩看直播狂買電子垃圾，網友也無奈踩雷：「都偽科學」。（示意圖／Pexels）
▲原PO抱怨長輩看直播狂買電子垃圾，網友也無奈踩雷：「都偽科學」。（示意圖／Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-08-29 15:08:262022-08-29 15:13:17

現在消費習慣與過往大不相同，從網路商店開始發達後，民眾不僅多以網購替代走訪實體店面，現在還出現能在網路上叫賣、競標的直播賣場，因其互動感及感染力強的的特性，不少人在此砸下許多金錢。就有網友抱怨，自家長輩沉迷於臉書直播賣場，一不注意就買回一堆「電子垃圾」，網友看了後紛紛表示贊同，並表示不少產品根本是「偽科學」。

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原PO於PTT上發文，說明家中長輩平日花大把時間在看臉書直播，因而購入許多「電子垃圾」，接著他細數5樣長輩買過，且自身體驗後認為極度沒用的產品：

1、藍光殺菌酒精噴霧劑：原PO說明這不僅家裡有，公司也有一堆人在團購，認為是搭上防疫紅利，完全不相信產品的藍光能真的殺菌。

2、 電子垃圾桶：原PO認為電子垃圾桶沒電的時候，就真的只是一個垃圾。

3、電子驅蟲器：原PO嘗試拆開家中購買的那台，發現裡面只有一片PCB（印刷電路板）＋LED（發光二極管），認為這樣的配置不可能能驅蟲。

4、跳舞機：因太佔空間，跳一次就收起來了。

5、電子封口機：用來封沒吃完的零食袋，但可能買到瑕疵品，不是沒封好，就是袋子被熔破。

原PO還加碼補充，認為藍芽喇叭、手電筒、車內空氣清淨機...等，都是用處不大的電子產品，接著詢問「大家認為最沒用的電子產品是什麼？」

▲原PO最近發現放房間的電動牙刷被動過，豈料有天竟發現室友偷拿她的電動牙刷當「姊夫」自慰，讓她超級崩潰。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友認為電動牙刷也算是「電子垃圾」。（示意圖／unsplash）
部分網友認同原PO觀點「文中真的全都垃圾」，並也舉例其他功能性較小的商品「480x720p電子相框」、「電視購物的藥、冷凍食品（幾星大廚）、電器劣質旋轉拖把」、「家裡好幾箱過期的藥冰箱滿滿電視購物食物」、「負責吸橡皮擦屑的小馬達」、「買念佛機說要聽歌，我差點哭出來」、「吐司麵包機，超麻煩」、「掛在脖子上的空氣清淨機」。

部分人則反駁，認為是原PO沒買到好用的，「電子垃圾桶超爽，一兩個月換一次電池誰跟你整天充電」、「感應垃圾桶明明超好用，自己買到垃圾嫌不好用，笑死。選電池式的啊，用鹼性電池根本超久才要換，丟垃圾再也不用碰垃圾桶，有蓋也不會臭」、「藍牙喇叭不垃圾啊，很方便欸」、「跳舞機還行，家裡的大家玩到壞掉」。 （編輯：李惠婷） 

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