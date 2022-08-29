哪個美食退燒最可惜？眾淚喊「神級甜點」：拜託再紅一次

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接著原PO話峰一轉，提到當時到處都在賣髒髒包，他也因此體重增加，所以暫時停止食用，不過失望的是，原PO在變瘦後，卻連一顆髒髒包都很難找到，他認為「明明髒髒包跟其他即時流行物是不一樣的傢伙，是真傢伙，但是竟然一下子消失了，來得快也去的快」。
貼文一出，有上千名網友表達心情，近500則留言回覆「我也好想再吃一次」、「每次都被那個可可粉嗆到，但是很爽」、「吃的手和臉頰都是，幸福的可可粉」、「吃過一次，有時候突然很想吃，不知道哪裡可以買到」、「吃完後才懂為什麼髒髒包當初那麼紅」、「超想再吃一次，但超難找到」。
此外，有內行人也透露還能購買髒髒包的店家，「TOO是原始店，現在還有在賣」、「台中勤美B1的麵包店最近重新推出，上次有看到」、「花蓮top一直都有賣，建議下午要先打電話問看看有沒有」、「台南蔓延麵包，每個禮拜五有，要先預定」、「高雄小港的胖匠有」、「我記得某些店面的聖娜還有」、「桃園的中崎麵包之前有賣」。
事實上，髒髒包實質上就是高級版的巧克力可頌麵包，以可頌麵包為基底，在酥皮中包裹巧克力漿，表面再覆蓋厚厚的可可粉，食用時常會被巧克力、可可粉弄髒嘴唇雙手，才有「髒髒包」的別稱，最初風靡於韓國的麵包咖啡廳「OUR BAKERY」，後來裴勇俊、少女時代等多位明星藝人的品嘗和宣傳，才讓髒髒包聞名國際，成為熱門效仿的單品。（編輯：張志浩）