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哪個美食退燒最可惜？眾淚喊「神級甜點」：拜託再紅一次

▲有網友突然提起幾年前風靡一時的「神級甜點」，貼文勾起眾多老饕的回憶，直言「完美的美食」、「拜託再紅一次就好」。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友突然提起幾年前風靡一時的「神級甜點」，貼文勾起眾多老饕的回憶，直言「完美的美食」、「拜託再紅一次就好」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-29 15:08:03

創新和改變對人們來說是無比重要的元素，無論是美食、娛樂、音樂等，新事物都常常掀起熱潮，引爆話題，對此有網友突然提起幾年前風靡一時的「神級甜點」，貼文勾起眾多老饕的回憶，直言「完美的美食」、「拜託再紅一次就好」。

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一名網友在網路論壇Dcard以「消失的髒髒包」發文表示，「記得數年前髒髒包突然開始流行，當時也跟風買了一顆來吃吃看，一吃直接驚為天人，對於巧克力中毒者來說，簡直就是完美甜點，巧克力麵皮堆疊濃郁巧克力醬，整個外層又灑滿了微苦的可可粉，雖然吃相每次都很難看，但真的好好吃」。

接著原PO話峰一轉，提到當時到處都在賣髒髒包，他也因此體重增加，所以暫時停止食用，不過失望的是，原PO在變瘦後，卻連一顆髒髒包都很難找到，他認為「明明髒髒包跟其他即時流行物是不一樣的傢伙，是真傢伙，但是竟然一下子消失了，來得快也去的快」。

▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）
▲曾經風靡一時的髒髒包當時人人搶購，不過退燒後卻相當難尋找，令許多老饕感到失望。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）
貼文一出，有上千名網友表達心情，近500則留言回覆「我也好想再吃一次」、「每次都被那個可可粉嗆到，但是很爽」、「吃的手和臉頰都是，幸福的可可粉」、「吃過一次，有時候突然很想吃，不知道哪裡可以買到」、「吃完後才懂為什麼髒髒包當初那麼紅」、「超想再吃一次，但超難找到」。

此外，有內行人也透露還能購買髒髒包的店家，「TOO是原始店，現在還有在賣」、「台中勤美B1的麵包店最近重新推出，上次有看到」、「花蓮top一直都有賣，建議下午要先打電話問看看有沒有」、「台南蔓延麵包，每個禮拜五有，要先預定」、「高雄小港的胖匠有」、「我記得某些店面的聖娜還有」、「桃園的中崎麵包之前有賣」。

事實上，髒髒包實質上就是高級版的巧克力可頌麵包，以可頌麵包為基底，在酥皮中包裹巧克力漿，表面再覆蓋厚厚的可可粉，食用時常會被巧克力、可可粉弄髒嘴唇雙手，才有「髒髒包」的別稱，最初風靡於韓國的麵包咖啡廳「OUR BAKERY」，後來裴勇俊、少女時代等多位明星藝人的品嘗和宣傳，才讓髒髒包聞名國際，成為熱門效仿的單品。（編輯：張志浩）

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