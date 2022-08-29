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唐山燒烤「受害女」現身！還原當晚過程　4名女子現狀曝

▲唐山燒烤受害女現身，還原那一夜驚悚過程，遭多位男子追打威脅。（圖／微博：央視，圖左為記者、右為受害者）
▲唐山燒烤受害女現身，還原那一夜驚悚過程，遭多位男子追打威脅。（圖／微博：央視，圖左為記者、右為受害者）

編輯中心/綜合報導

2022-08-29 16:55:14

今年6月10日凌晨，中國河北唐山市發生一起燒烤店打人事件，4名女子因拒絕陌生男性騷擾，遭以陳某志為首的黑社會團夥暴力毆打，網路上更流傳幾段受害女子被拖進暗巷性侵，被抓至高樓摔下，最後被車輾斃的影片，使全網人心惶惶。大陸官媒《央視》今（29）日則公開記者訪問被害女子的畫面，還原當晚經過，也澄清網傳的不實謠言。

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據《央視》所述，6月10日凌晨2點多時，王某某等4名被害人相約到河北省唐山市路北區的涉案燒烤店，而陳某志等人與4名外省人員也於此店聚餐飲酒，為密謀實施賭博等犯罪情事。大約2點40分，陳某志走向被害人王某某，並對其進行肢體及言語上的騷擾。

▲6月10日凌晨，陳某志在河北省唐山市路北區的燒烤店騷擾被害人。（圖／微博：央視）
▲6月10日凌晨，陳某志在河北省唐山市路北區的燒烤店騷擾被害人。（圖／微博：央視）
被害人王某某於採訪中說明，當晚「穿綠衣服男子就進來了，進來然後咱不知道上吧台說的什麼，完了然後回來就摸我，然後我就不讓，他就給我一電炮（耳光）」。監視錄影器畫面顯示，陳某志在遭到拒絕與反抗後，夥同同伴對4名被害人拳打腳踢，並舉起椅子、酒瓶追打，接著再將被害人拽到燒烤店外的通道上毆打頭部，被害人為躲避而跑進燒烤店旁邊的小巷中。

小巷長11.6公尺，寬7.3公尺，因此處為攝影機的盲區，故網路上出現許多關於巷內的各種傳言。廊坊公安機關專案組警員蘇凡表示，「在巷子裡陳某志等繼續對被害人實施毆打，後走出巷子。從第一個犯罪嫌疑人陳某亮進入巷子，至最後一名犯罪嫌疑人沈某俊走出巷子，過程大約持續1分41秒。」

被害人王某某也還原小巷中的情形，「好幾個人毆打我們，打完說告訴我們不許報警，不許找人，否則就弄死我們，然後就跑了。」，記者追問：「網上還有流傳妳被車輾壓、追著壓，這個情況有嗎？」女孩立刻回應「沒有」。

警員蘇凡表示，經詢問被害人和訊問犯罪嫌疑人，並綜合現場勘查、調查取證等資料，網傳4名被害人在巷子裡遭受性侵害，從樓上被扔下，被汽車輾壓等內容均為虛假信息。

當晚4名被害人由救護車送往醫院救治，其中，兩名受傷較輕的被害人經檢查無需留院治療後自行離開；兩名傷情較重的被害人住院接受治療，於7月1日出院。經中國司法部司法鑒定科學研究院法醫鑒定，被害人王某某、劉某某為輕傷二級，李某、遠某為輕微傷。（編輯：李惠婷）

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