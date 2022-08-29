唐山燒烤「受害女」現身！還原當晚過程　4名女子現狀曝

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被害人王某某於採訪中說明，當晚「穿綠衣服男子就進來了，進來然後咱不知道上吧台說的什麼，完了然後回來就摸我，然後我就不讓，他就給我一電炮（耳光）」。監視錄影器畫面顯示，陳某志在遭到拒絕與反抗後，夥同同伴對4名被害人拳打腳踢，並舉起椅子、酒瓶追打，接著再將被害人拽到燒烤店外的通道上毆打頭部，被害人為躲避而跑進燒烤店旁邊的小巷中。
小巷長11.6公尺，寬7.3公尺，因此處為攝影機的盲區，故網路上出現許多關於巷內的各種傳言。廊坊公安機關專案組警員蘇凡表示，「在巷子裡陳某志等繼續對被害人實施毆打，後走出巷子。從第一個犯罪嫌疑人陳某亮進入巷子，至最後一名犯罪嫌疑人沈某俊走出巷子，過程大約持續1分41秒。」
被害人王某某也還原小巷中的情形，「好幾個人毆打我們，打完說告訴我們不許報警，不許找人，否則就弄死我們，然後就跑了。」，記者追問：「網上還有流傳妳被車輾壓、追著壓，這個情況有嗎？」女孩立刻回應「沒有」。
警員蘇凡表示，經詢問被害人和訊問犯罪嫌疑人，並綜合現場勘查、調查取證等資料，網傳4名被害人在巷子裡遭受性侵害，從樓上被扔下，被汽車輾壓等內容均為虛假信息。
當晚4名被害人由救護車送往醫院救治，其中，兩名受傷較輕的被害人經檢查無需留院治療後自行離開；兩名傷情較重的被害人住院接受治療，於7月1日出院。經中國司法部司法鑒定科學研究院法醫鑒定，被害人王某某、劉某某為輕傷二級，李某、遠某為輕微傷。（編輯：李惠婷）