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Cream cheese跟奶油哪裡不同？　食藥署解答

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健康醫療網

2022-08-29 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】吃重乳酪蛋糕時，消費者可以感受到質地綿密的口感，秘密就在經常被使用的材料Cream cheese （鮮奶油乳酪）。但Cream cheese是什麼？該如何攝取才健康？

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Cream cheese為軟質起司　乳脂肪含量大於33%

輔仁大學食品科學系教授高彩華指出，Cream cheese通常是用殺菌（巴氏殺菌或高溫短時間殺菌）過的鮮奶油，或是鮮奶油再混合牛奶做爲原料，接種乳酸菌經短時間發酵後，混合穩定劑及調味劑製成的「軟質起司」；其乳脂肪含量通常大於33％，許多國家都有其乳脂肪含量的規定。

而Cream cheese與奶油也有所不同，奶油是將牛乳或鮮奶油，經過殺菌、熟成、攪打、壓煉而得的乳製品。成分大部分為乳脂肪，也包含了少部分的水、蛋白質和其他非乳脂固形物。一般來說，奶油的乳脂肪含量通常會高於80％，熱量與脂肪也會比Cream cheese更高，兩款產品在風味與用途上都很不一樣。

乳脂肪含量達80%以上　才能稱作「奶油」

為避免消費者產生混淆，衛生福利部自2017年2月6日公告，乳脂肪含量需達到80%以上，才能叫做「奶油」；而乳脂肪含量達10%以上未達80%的產品則稱為「乳脂」、「食用乳油」、「鮮奶油」或「鮮乳油」。產品若沒有使用符合前述「奶油（Butter）」定義之原料，則不能以「奶油」作為產品的部分品名。消費者在購買時，可以透過中文的產品標示來做辨別。

「乳酪產品」開封需保鮮膜包覆　冷藏保存、儘快食用

食藥署建議，乳酪產品開封後都要以保鮮膜包覆後放入冷藏，或遵照產品標示的方式來進行保存，尤其Cream cheese保存期限短，更應儘快食用完畢，避免腐壞。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54934

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