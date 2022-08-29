草叢驚見一雙腿！竟是「老翁倒插土裡」 路人嚇壞急拔出
太離譜的意外！中國一名女子在騎車途中，居然在草叢驚見一雙腿，害怕的她仔細查看才發現是一名老翁倒著插在土裡，讓她非常傻眼，趕緊找人來救援，所幸老翁從土裡拔出後，健康並沒有大礙，而他本人也對這一切感到非常荒謬，還不自覺地笑了出來。
綜合陸媒報導，8月26日中國一名女子在騎車返家的途中，突然發現路邊草叢有兩隻腳，原以為是有人正在撈東西，便不以為然騎過去，不過途中越想越不對勁，就掉頭回原地點查看，這才發現竟是一名老翁倒頭栽插在土裡。
女子雖然對眼前的畫面感到十分害怕，但基於擔心老翁的安危，還是鼓起勇氣找了路人，一起將老翁拔出土裡，而老翁被救出後，也解釋自己為何落得這種處境，原來是他本來在路邊放羊，但小羊居然失足掉進洞裡，而他為了抓羊，自己也跌入裡頭，被女子及路人救出後，自己也對這荒謬的一切感到好笑，雖然小羊因為掉得太深沒有找到，但所幸老翁並沒有受傷。
對此，不少網友也嚇壞喊，「還好及時救上來了，不然倒掛一段時間腦充血，問題就嚴重了」、「頭朝下好危險啊，多虧有你們」、「地裡拔出來一個老翁，哈哈」、「這種過程也太好笑」、「好險有回頭救人」。（編輯：賴禹妡）