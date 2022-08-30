米其林指南今揭曉「星級餐廳」名單！君品頤宮蟬聯三星？

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今年星級餐廳公布當晚，將於台北文華東方酒店舉辦「星光晚宴」，分別出身於不同地方包括台中、屏東以及宜蘭的3位在地主廚，連同3位深耕在地的主廚聯合獻藝，包括台北米其林二星餐廳Taïrroir 態芮主廚何順凱、台北米其林一星餐廳天香樓主廚楊光宗、以及台北米其林一星餐廳米香主廚陳永華。新加坡出身的台中米其林二星餐廳 JL Studio 大廚林恬耀、台北米其林二星餐廳 Logy 日籍主廚田原諒悟，以及台北米其林一星餐廳雅閣香港出身的大廚張國邦，共同以「台灣街頭美食」為靈感，從代表性的街頭美食取材、發想 6 道精彩菜色，向在地飲食風味多元的餐飲文化與食材致敬。據悉，每位要價 17,000 元的頂級米其林晚宴體驗，早已全數訂滿。
去年《台北台中米其林指南 2021》星級餐廳名單，台北擁有1間米其林三星、7間米其林二星（包括1間獲晉升）、21間米其林一星（包括3間新入選、2家獲晉升）；而台中則有1間米其林二星、4間米其林一星餐廳（包括1間獲晉升、1間新入選）。完整名單如下：
2021台北米其林指南 三星餐廳
君品頤宮
2021台北米其林指南 二星餐廳
logy
RAW
祥雲龍吟
鮨天本
態芮TaÏrroir
喜來登請客樓
侯布雄 一星晉升二星
2021台北米其林指南 一星餐廳
國賓A CUT
教父牛排
大腕燒肉
金蓬萊遵古台菜
Impromptu by Paul Lee
謙安和
吉兆割烹壽司
Longtail
明福台菜海產
渥達尼斯磨坊
山海樓
明壽司
鮨野村
鮨隆
天香樓
雅閣
De Nuit 去年新進榜
富錦樹臺菜香檳（松山）去年新進榜
米香 由餐盤推薦晉升為一星
牡丹 由餐盤推薦晉升為一星
T+T 去年新進榜
2021台中米其林指南 二星餐廳
JL Studio
2021台中米其林指南 一星餐廳
鹽之華
Forchetta
俺達の肉屋 遷至新址後去年再次入選
澀Sur 去年新進榜