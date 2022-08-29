有在健身的人「經濟條件好」？他抖3點打臉：一切都藉口

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雖然貼文立刻引發大家戰火，不過，就有網友特地回文分享經驗，首先是健身房支出部分，「健身房又不貴，以大台北的健身房費用來說，已經低到一個月不到1000了，1000在物價飛漲的2022年可能就是一天晚上出去玩的基本開銷」。
再來是食物方面，他坦言，雖然沒有忌口，但麵包、含糖飲料這些對他來說，既浪費錢又不健康，也反映在金錢上，「實際上支出根本只是藉口，工作＋健身＋打電動，根本就是人生最省錢的生活模式，一邊還省了看醫生和慢性病的未來醫藥費」。
最後是時間問題，他暗酸「說真的在那邊喊沒錢上健身房沒時間運動的人都只是藉口！」並搬出自身經驗，由於晚上下班一定只想耍廢打電動，於是他就每天早上六點準時健身房報到，「有運動、好好吃、好好睡，保持健康就好，再那邊跟風說原型食物超貴沒時間煮沒心力烹飪，怎麼不先開始做再說呢？不管怎麼樣有運動就算亂吃，還是屌打沒運動亂吃高血脂血糖，加油好嗎? 不要成為下一代的負擔」。
網友紛紛認同，「中肯，一切都是藉口」、「這還真的是最省錢的模式XD」、「確實啊！每天都去運動最健康」、「笑死！跟肥宅講多少都沒用啦」、「沒錯，根本只是不想動的藉口，寧願花買一堆吃，太中肯了，可是肥宅是聽不懂的」。（編輯：詹鎰睿）