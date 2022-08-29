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有在健身的人「經濟條件好」？他抖3點打臉：一切都藉口

▲有網友發現有在健身的人，經濟條件都不錯，但底層的人身材幾乎都走樣，認為這反應在社會階級上面。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友發現有在健身的人，經濟條件都不錯，但底層的人身材幾乎都走樣，認為這反應在社會階級上面。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-29 20:04:35

台灣近年吹起健康風氣，不少人都選擇跑去健身房運動，讓體態維持在最佳狀態。不過就有網友發現，有在健身的人，經濟條件都不錯，讓他不禁懷疑，此現象是不是也反應在社會階級上，「底層沒錢都吃垃圾身材又爛，有錢人吃好睡好身材又棒…」引起大家熱烈討論。

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一名網友在PTT發文問卦「有健身的人經濟條件是否都比較好？」他表示，自己觀察發現好像有在健身的人，經濟條件都不會太爛，更認為這也可能反應在社會階級上面，「如果是真的，是不是很可悲？底層沒錢都吃垃圾身材又爛，有錢人吃好睡好身材又棒，健康的精神身體有可追求更好的事業，人類是不是永遠擺脫不掉階級」。

雖然貼文立刻引發大家戰火，不過，就有網友特地回文分享經驗，首先是健身房支出部分，「健身房又不貴，以大台北的健身房費用來說，已經低到一個月不到1000了，1000在物價飛漲的2022年可能就是一天晚上出去玩的基本開銷」。

再來是食物方面，他坦言，雖然沒有忌口，但麵包、含糖飲料這些對他來說，既浪費錢又不健康，也反映在金錢上，「實際上支出根本只是藉口，工作＋健身＋打電動，根本就是人生最省錢的生活模式，一邊還省了看醫生和慢性病的未來醫藥費」。

▲原PO日前到某健身房運動，豈料在浴室竟然發現有人在「壞壞」，讓他很傻眼。（示意圖／取自unsplash）
▲不少人也分享，其實每天去健身房也很省錢，認為不去運動的人，說什麼都是藉口。（示意圖／取自unsplash）
最後是時間問題，他暗酸「說真的在那邊喊沒錢上健身房沒時間運動的人都只是藉口！」並搬出自身經驗，由於晚上下班一定只想耍廢打電動，於是他就每天早上六點準時健身房報到，「有運動、好好吃、好好睡，保持健康就好，再那邊跟風說原型食物超貴沒時間煮沒心力烹飪，怎麼不先開始做再說呢？不管怎麼樣有運動就算亂吃，還是屌打沒運動亂吃高血脂血糖，加油好嗎? 不要成為下一代的負擔」。

網友紛紛認同，「中肯，一切都是藉口」、「這還真的是最省錢的模式XD」、「確實啊！每天都去運動最健康」、「笑死！跟肥宅講多少都沒用啦」、「沒錯，根本只是不想動的藉口，寧願花買一堆吃，太中肯了，可是肥宅是聽不懂的」。（編輯：詹鎰睿）

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