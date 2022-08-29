客吃光餐點「留2星負評」！店家喊告遭出征　發文道歉了

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此外，店家也親自到Google評論回應，「覺得難吃就不要硬生生把這麼多菜吃光，也不要花錢來酒米食堂消費，甚至可以直接告訴我們難吃，老闆一定願意請您們吃這頓餐點，下班後老闆看見您們的訊息，也說真的難吃就退全額餐費給您們，請您在月底前置店到我們店裡找老闆，老闆願意把1900多的費用退回，謝謝。」
沒想到店家舉動，徹底觸怒網友們怒火，紛紛留言痛罵「以後不敢留評論了」、「留負評的店，誰要去？」另外，店家Google評論也被網友們惡意灌爆，狂洗1星負評。目前該店家資訊已經在Google地圖上消失。
對此，店家於今晚約18時許臉書發文道歉，「我已經知道所有網民的意見，雖然有支持有反對，我本人虛心接受所有意見。既然已經發生這樣的事情，我就順其自然讓它發展下去。本人再一次對一直支持酒米食堂的老顧客說聲抱歉，讓你們看到不好的反應與處理方式。」
至於留下負評的兩位客人，店家則表示「我還是堅持努力製作的13樣餐點並沒有問題，謝謝您們的光臨，你們堅持餐點都不好吃，我個人也堅持全額退妳們費用，希望你們能來電聯絡。」
店家承認一時的錯誤，「不是我不懂錯在哪，是我當下的立即反應只想到提告可以維護店家權益而發言，卻沒想到一直支持酒米食堂其他客人的想法，在提告消費者這一點真的處理不當，或許可以想其他委婉的方式來解決此問題。當下因為流血流汗辛苦經營的店受到攻擊，情緒上一發不可收拾，才有不理智的發文。各位網民朋友們實在對不起讓你們看笑話了。」
店家最後也希望，「這件事情目前就到這裏。我自己會深刻檢討自己的處理方式，本人還是會持續為北投弱勢族群作出貢獻，謝謝大家。事情就到此為止，不知當時情況下的而留言的人，抱歉刪除你們的文章。」（編輯：詹鎰睿）