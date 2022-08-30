聖結石人氣慘暴跌？新歌上4天僅3萬人看 網點出致命關鍵
百萬YouTuber聖結石過去在網路上相當火紅，幾乎每一個年輕人都知道他的名號，但近年來先是旅居到捷克，接著轉往NFT投資大賺千萬，鮮少再拍片露面，近期他發布新歌《夏日戀情》，有網友發現過兩天才2萬點閱，忍不住好奇問：「沒取消訂閱的話，首頁好歹也會跳出來觸及一下吧，都沒人點進去看喔？」
該名網友在PTT貼文，他以「百萬YTer聖結石，新歌點閱兩天多才2W？」為題，表示聖結石的新歌《夏日戀情》在8月25日發布，但過了兩天點閱率才2萬，讓他覺得非常奇怪，明明頻道訂閱數還有131萬人，「沒取消訂閱的話，首頁好歹也會跳出來觸及一下吧，都沒人點進去看喔」。
而仔細比對聖結石過往的成績，他5年前發布的同名EP中，歌曲《根本就不會再見面》、《安儷》都有1700萬以上的觀看次數，甚至和聖嫂Dodo合唱的《真的不想嘴》還高達3183萬以上觀看次數，和如今相比確實落差較大。
貼文一出，網友紛紛感嘆留言，「可惜了，如果轉換跑到去抖音應該紅到現在」、「客群被抖音這種更適合的搶走了」、「我覺得過氣不是因為國小國中生長大了，是錯在不承認那些是他的粉絲，沒有好好經營」、「沒好好經營+1，明明可以做其他內容產出弄完NFT就全是韭菜了」。
也有網友直言，「其實他很可惜，最大的錯誤就是把自己喜歡的東西弄成影片，丟棄自己的工作該做的內容，超級執著，在自己的喜愛衣服也是，一開始品牌有打出知名度，後來就亂營運廣告也很隨便就下去了，明明簡單丟個廣告觀眾也會買單，丟棄以前看簡單題材的觀眾，又要搞那些觀眾根本不在乎的虛擬幣」。（編輯：賴禹妡）