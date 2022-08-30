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六都4年來誰進步最多？網狂點名「這裡」：住台北也有感

▲有網友好奇「六都這四年進步最多的是哪一個」，貼文一出，網友全喊「台中」，大讚「物價比台北便宜很多，居住品質似乎也不錯」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有網友好奇「六都這四年進步最多的是哪一個」，貼文一出，網友全喊「台中」，大讚「物價比台北便宜很多，居住品質似乎也不錯」。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-08-30 08:24:16

台灣六大直轄市有台北、新北、桃園、台中、台南和高雄，每個縣市都有各自的特色與景觀；對此，就有網友好奇「六都這四年進步最多的是哪一個」，貼文一出，網友全喊「台中」，大讚「物價比台北便宜很多，居住品質似乎也不錯」。

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該名網友在PTT以「六都這四年進步最多的是哪個啊」為題發文，表示他是北漂的台中人，住在台北市幾年了，至少2018年到現在，他都有全程參與到台北的部分，「我常回台中且我的家人會分享一些改變，所以台中的部分我也大概知道，但其他幾都我就不清楚有什麼不同了，這四年來哪個直轄市有最大的進步」？

原PO也列出他自己覺得各縣市的進步優點，台北是「市場整治、社宅跟橋樑整治等」、新北是「新北捷運，其他不太了解」、桃園是「航空城嗎？還是青埔什麼的，不熟，好像還有鐵路地下化」、台中是「74線加強、水湳經貿、中科陸橋、豐原轉運站、大智路打通、北屯發展」、台南是「台南捷運？鐵路地下化？」，而高雄則是「台積電進駐、高雄黃線捷運？」，此外，他也表示「房價變高先不算，有沒有六都這四年改變的八卦」？

▲有網友好奇「六都這四年進步最多的是哪一個」，貼文一出，網友全喊「台中」。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇「六都這四年進步最多的是哪一個」，貼文一出，網友全喊「台中」。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，「台中」受到最多網友提及，「感覺是台中，物價比台北便宜很多，居住品質似乎也不錯」、「考量基期，台中可能真的是進步最明顯的」、「應該是台中，台北這幾年比較像重整體質」、「台中光是北屯發展就有資格自稱前二」、「台中差蠻多的」、「台中是變化最大的」、「我住台北，也感覺是台中，雙北很難再玩出什麼花樣」、「絕對台中」、「我台北人，但覺得這幾年台中真的變化最大」。

但也有網友認為，「高雄這兩年真的趕進度」、「新北的話，環狀線延線整治有感」、「出國就知道台北根本鄉下，市容醜到不行」、「目前有感的是桃園台中」、「雙北這幾年整體而言沒什麼大變化啊」、「台南真心不覺得進步」。（編輯：郭佩蓉）

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