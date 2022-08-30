麥當勞最強不是薯條？「它」空降低調狂賣 老饕一致點頭
麥當勞憑藉獨特的薯條風味，加上時不時推出的新產品，深受台灣民眾喜愛，然而，近日就有網友分享自己去買麥當勞時，結果吃薯條卻發現有些詭異，沒想到該食物真面目，讓不少老饕反大讚「麥當勞最強已經不是薯條了」意外掀起討論。
一名網友在PTT貼文指出「午餐叫我姊幫我買麥當勞，東西拿到之後就先吸一口可樂再吃一口薯條，但突然發現薯條的口感跟味道都不太對，低頭一看竟然是地瓜薯條.......我真的不能接受，炸地瓜就炸地瓜啊，幹嘛裝作是薯條啊？想問大家喜歡地瓜薯條嗎？我還是比較愛原本的薯條！」
貼文一出，網友紛紛回應「地瓜薯條超好吃！」、「麥當勞的地瓜薯條超香超喜歡」、「現在最強不是薯條，是地瓜薯條XD我超愛」、「OK，地瓜薯條競爭找-1，不要跟我搶」、「超好吃的！喜歡地瓜薯條」、「麥當勞地瓜薯條現炸超好吃.....」、「超級好吃，但有點貴就是了」、「超級好吃，謝謝又提醒我該吃地瓜薯條了！」
事實上，大家都眾所皆知麥當勞最經典的配餐就是薯條搭配飲料，然而在今年3月中下旬時，麥當勞推出「地瓜薯條」之後，到目前為止也默默地賣了五個多月，不少老饕都認為口感非常好，地瓜甜味也非常足夠，直言「比馬鈴薯薯條還好吃」，空降打贏原版薯條，不過由於價格上較為昂貴，想吃的民眾還是可以自己斟酌。（編輯：張嘉哲）