在家吃榴槤挨罵！鄰貼紙條「真的很臭」 網見1要求戰翻
鄰居間的相處若沒有找到平衡點，恐怕會讓雙方都相當不愉快，一名網友於臉書無奈表示，自己在家吃榴槤、抽菸，卻被鄰居貼紙條告知「真的很臭」、「請勿將自己的快樂，建築在別人的痛苦上」讓她相當不滿。不過貼文公開後，卻意外掀起兩派網友論戰。
根據原PO於《爆怨公社》中不滿提到，「有沒有搞錯，在自己家客廳抽菸，也沒去陽台或廁所，就是怕煙味會順著抽風口飄散出去，這樣也不行？吃榴槤也不行？還要被隔壁的人貼這個告示」。只見她貼出的照片中，鄰居寫紙條表示，「拜託發揮公德心：（一）榴槤雖然美味可口，但味道真的『很臭』。（二）屋內抽菸導致菸味飄散出來，拒吸二手菸，感恩！」最後更特別備註「請勿將自己的快樂，建築在別人的痛苦上」。
文章意外引發網友論戰，有網友力挺原PO，「在自己家吃榴蓮跟抽菸都沒問題，鄰居很無聊」、「只能說你的鄰居鼻子大概堪比米格魯一樣靈敏」、「介意就搬走阿。人家在自己家也有事」、「在自己家裡，就算吃大便你也管不著」、「他真的覺得很痛苦可以快搬家，別一直裝可憐要求別人配合他」。
但也有人認為，菸味確實會讓人感到不舒服，「為什麼老是有人以為在家抽煙味道不會滲出去？」、「煙味會擴散出去，如果影響到鄰居當然不行」、「不反對你抽菸，但別人也有權利不要吸你的二手煙」、「煙味真的會飄散進別人家裡」、「榴槤我沒意見，但是拜託不要在家裡抽菸，（菸味）還是會透過浴室通風管道傳到整棟樓」。（編輯：鍾怡婷）