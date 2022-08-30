吳子嘉罵四叉貓「最醜的Gay」！苦苓狠酸：他才沒有性別
《美麗島電子報》董事長吳子嘉28日在YouTube直播時，看到名為四叉貓的帳號的留言「你再說我是Gay試試看」，見狀他不滿回嗆「你是全台灣最醜的Gay，我沒看過比你更醜的Gay」，這番言論引起四叉貓本人於臉書回應，表示自己成功被吳傷到，兩人隔空交火。對此，作家苦苓也在臉書對吳子嘉開嗆：「不好他早就沒有『性別』了！Sorry啊⋯」。
28日，吳子嘉於YouTube直播節目《董事長開講》談論內政部徐國勇（約48分19秒）時，突有一位化名「四叉貓」的網友留言「你在（再）說我是Gay試試看」，吳子嘉看到後立刻停下原話題，對著鏡頭開嗆「我就說你是Gay，四叉貓，好不好，他剛剛講我試試看，我跟你講不用試了」，接著將雙手放在嘴巴旁喊「你是台灣最醜的Gay，我沒有看過比你更醜的Gay，好不好，醜八怪Gay」。
四叉貓則在當晚於臉書回應，「被這種醜男罵醜，我真的會玻璃心碎滿地，你成功傷到我惹（了）」，並稱自己「沒有抖內吳子嘉」，「那個是假帳號，我的YT是『四叉貓愛滾動』，最近真倒楣，整天造謠的罵我造謠，史上最醜的罵我醜」。
對此，苦苓也在29日替四叉貓發聲，「如果四叉貓是台灣最醜的Gay（我一點都不覺得），那麼吳子嘉應該就是台灣最醜的異性戀」，接著話鋒一轉猛利開嗆「等一下，搞不好他早就沒有』性別』了！Sorry啊⋯」。
網友留言「此人不但沒有長者的慈愛風範，反而作了最壞的示範：人身攻擊。」、「會講人家外表的人，我只知道那是心智還在小學生時期才會做的事」、「想不到吳子嘉也會氣急敗壞至此，四叉貓肯定打到點上了」，部分人則認為不應跟著罵人「這種人身攻擊的言論，我們是憤怒的，但沒必要隨之起舞。支持受害者提告。」。 （編輯：李惠婷）