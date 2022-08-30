別在超商買冰！「獨居女性自保10招」曝　窗簾包裹會露餡

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1. 選用樸素大眾款的窗簾：如果使用可愛或是太柔和的窗簾，就容易使人辨別屋內住的是女性。
2. 一回到家立刻鎖門：為了避免有心人士跟蹤闖進屋內，回家時第一件事就是馬上鎖門，再去做脫鞋子或是放置物品的動作。
3. 回家的路上盡量不戴耳機：為了避免有人在後方尾隨，尤其是在夜晚，因此提高警覺性是必要的，不戴耳機可避免有人跟蹤時自己渾然不知的危險性。
4. 無提前告知的陌生訪客盡量不要應門：就算突然來訪的客人不是壞人，常常也會是推銷員上門。
5. 洗好的衣服晾在室內：將衣服晾在室外，很容易讓有心人士察覺屋內住的是否是女性，如果真的需要晾在屋外，或許可以添加幾件男性衣物混淆視聽。
6. 不要在超商買冰品：一般人基於怕冰品迅速融化的心理，通常會買在居家附近的超商冰，然而獨居女這樣做卻容易被有心人士盯上進而尾隨回家。
7. 雨傘不要放門外：與衣服或是窗簾有同樣的道理，雨傘的類型與花色，容易讓人辨別出使用者是男性或是女性。
8. 網購勿選「放置交貨」：許多人因為白天不在家，上網購買物品時會選擇「放置交貨」請宅配人員直接放在家門口，但因為包裹上有收件人個資，容易被有心人士偷窺資料。
9. 點餐選擇放在家門口：為了不要遇到可怕的外送員或是歹徒喬裝，最好都選擇放在門口待對方離開後再取餐點，也可避免讓惡質外送員發現這家住的是獨居的女性。
10. 晚歸時最好選擇搭計程車：獨居女生在深夜晚回家時，走在沒人的小巷弄內可能會有危險，因此建議直接搭乘有正規車行的計程車，到住家附近的點下車就好。
影片曝光至今已超過1429萬人次觀看，許多網友紛紛讚賞：「很實用」、「我沒有馬上鎖門的習慣，而且我在鄉下，但後來真的有一位不認識的男人進來了」、「女生自己住真的要很小心」、「要分享給身邊獨居的女性親友」，不過也有人質疑這樣反而容易教有心人士怎麼做壞事，總是無論自己獨居真的要小心，安全至上，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）