學妹迎新「低胸炸出」！他見學長們1行為笑慘：有夠現實
今（30）天是開學日，不少大學都會舉辦迎新活動來歡迎新生，同時也是學弟妹們互相展現好印象的最佳時刻。對此，一名男大生就爆料，他們系上來了一位低胸火辣的學妹，結果學長們的行為，卻讓他笑到不行。
網路論壇Dcard，一名男大生就PO文直呼「不好意思發在學校群組，但實在太好笑了。」他表示，前幾天迎新聚會時，系上就來了一位身材非常突出的學妹，而剛好對方又很懂得發揮自身優勢，穿了一件夠低胸的衣服出席，結果讓現場學長們的目光完全離不開她。
原PO笑著敘述當下狀況，「她發問時大家都搶著回答，很多人搶著要對她獻殷勤！」也讓在一旁觀察的他笑到不行，「感想就是這世界真的好現實，女生有大奶就是有不一樣的待遇XDDD」。
網友紛紛留言笑嘲「就跟聊天群有妹子會撒嬌一樣，一堆男生會去捧」、「這就是現實社會」、「不止男生愛，女生也愛看啊」、「好羨慕，你們憑什麼有大奶正妹」、「視覺動物無誤😍（包括女生）」、「青春的感覺」、「穿低胸意圖很明顯了吧」。
也有不少和原PO同校的網友們敲碗，「請透露哪系的？」「是某文院系嗎？」「不方便透露系，可以透露一下是什麼院的嗎？」「道德在哪裡？尊嚴在哪裡？地址在哪裡？聯絡方式又在哪裡？」「我也會覺得超好笑欸🤣🤣可惜不同系，不然我們可以一起笑」。（編輯：詹鎰睿）