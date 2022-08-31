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一輩子沒成就！男國立碩士畢業「看不起父母」　全場傻眼

▲一名男網友表示自己國立大學碩士畢業，但父母教育程度不高，讓他直呼「看不起父母」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲一名男網友表示自己國立大學碩士畢業，但父母教育程度不高，讓他直呼「看不起父母」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-31 11:57:122022-08-31 12:32:54

學歷高就能看不起父母嗎？一名男網友表示自己國立大學碩士畢業，但父母教育程度不高，工作也一般，造成認知理解的懸殊，漸漸地溝通出現隔閡，就不想再和他們講話，甚至直呼「難怪這輩子沒成就」，貼文一出，網友全傻眼「自視甚高」、「看不起父母這種話，我連想都沒想過」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「學歷高了開始看不起父母」為題發文，表示他父母教育程度不高，工作也就一般，「以前對父母還心存感激把我養大，但長大後漸漸發現他們有些地方確實沒什麼成就，導致思維一直停留，甚至在相觸上出現裂痕」。

原PO說，當時因為自己對未知的領域很有興趣，也想繼續探索，以及想讓自己的學歷更漂亮，就自己背學貸完成碩士學歷，「本人國立大學碩士畢，工作一段時間後，身邊同事幾乎都是高學歷畢業，雖然有壓力但相處下來以及能力或是溝通上不得不說都蠻有效率的，真的有好隊友每件事都是事半功倍，做起事來特別有成就感」。

不過原PO回頭看父母，有時候會因為教育程度上的不同，造成認知理解的懸殊，「漸漸地溝通上出現隔閡，就不想再跟他們講話，覺得都很累他們不懂，有時候因為科技時代一直在滾動前進，他們不想學習常常說一些負面情緒字眼，也難怪這輩子都沒成就」。

▲一名男網友表示自己國立大學碩士畢業，但父母教育程度不高，讓他直呼「看不起父母」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲一名男網友表示自己國立大學碩士畢業，但父母教育程度不高，讓他直呼「看不起父母」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
最後，原PO也坦言「我知道學歷不代表一切，但卻是一段歷練，相信基本上能繼續讀上去且畢業的，基本上都是蠻有上進學習心態，真的很佩服那種活到老學到老的長輩，永遠把學習當一種生活態度，保有好奇之心，不是人過半百而停止前進，說到這裡，真的不得不配服美國眾議院議長裴洛西，就是一個最好的例子」。

貼文一出，網友全傻眼，「怎麼說呢，看不起父母這種話，我連想都沒想過」、「你想法好糟糕，你小時候也是什麼都不懂啊，他們也沒看不起你，甚至把你栽培到國立碩畢…不要太自視甚高了」、「哈哈，越飽滿的稻穗彎越低，半瓶水才會響叮噹，真的不要自我感覺太良好，學歷不是一切，你看到的世界也不是全世界，沒有父母哪來的你」、「在人生不上不下的階段都會冒出一些詭異的想法，等你站得更高能看得更遠了，這種想法就會自然而然消失了」。（編輯：郭佩蓉）

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