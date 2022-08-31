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太年輕考公職會「落後一生」？過來人吐心聲　揭高薪關鍵

▲穩定的薪資福利，以及固定的工時，是不少人在挑選工作時的一大考量，因此不少年輕人在踏入社會後，都會嘗試往公務員等職業發展。（示意圖／取自unsplash）
▲穩定的薪資福利，以及固定的工時，是不少人在挑選工作時的一大考量，因此不少年輕人在踏入社會後，都會嘗試往公務員等職業發展。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-31 12:32:35

穩定的薪資福利，以及固定的工時，是不少人在挑選工作時的一大考量，因此不少年輕人在踏入社會後，都會嘗試往公務員等職業發展，許多長輩們也希望孩子嘗試去考取「鐵飯碗」，不過有網友分享，自己的好友考上公職發現福利「比上市櫃公司差一大截」，呼籲年輕人第一份別待在公職體系落後於人，甚至直言「太年輕進入公職會落後一生」，貼文掀起討論。

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原PO在Dcard發文表示，自己退伍後就到上市櫃傳產從事作業員，底薪26K，步入正軌，短短3年間就升採購部，公司還有額外股票分紅、每個月信託持股，有加班還能多領1萬多元的加班費，年終也至少3個月起跳，現年26歲的他，已經簽了一戶總價近1000萬的預售屋，表示自己完全不後悔當初的選擇。

接著他說道，他的同學一退伍就準備考公職，去年終於考上，原以為日子會更好，但起薪是基本薪，沒有配股和分紅，1年後轉成正式才有完整考績和績效獎金，還要看受訓成績，有機率被分配到偏遠單位；對此原PO認為，年輕人第一份工作應該從起薪高的上市櫃員工做起，而不是待在公職體系落後於人，「一個做上市上櫃生技公司門市服務員，底薪2萬8股票分紅加年終20個月，高普考2.5個月年終國營最高4.4，你們要做多久才能到上市櫃民營企業的起點？」

▲有女網友好奇為何台大畢業還想當公務員呢？隨即引來一名鄉民分享，曾認識台大電機畢業的男子，只因「殘酷理由」選擇考取公務員。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲原PO認為，年輕人第一份工作應該從起薪高的上市櫃員工做起，而不是待在公職體系落後於人。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文曝光後，網友展開討論，「你選擇錢多，他選擇穩定，各有利弊」、「別用自己的角度，認為別人落後很多」、「公職穩定加薪，你連能不能穩定做到退休都難說」也有人認同原PO「說的沒錯阿，高考起薪年薪才65萬，要等15年才年薪百萬，以現在房物價漲幅，真的追不上」、「確實有很多人沒有思考及看清公部門的生態與環境，等到意識過來時已經與社會隔絕太遠」。

此外，也有國營事業員工特地回文表示，提升薪水的關鍵不在於是否為公職或民營企業員工，而是取決於個人，「你不拚，你（薪水）天花板就在那邊，在台灣想要穩定在受雇員工薪資分布PR 9x以上，你終究要考試，早考或晚考差別而已，當然越早考越好! 不論是拚學測進醫牙、拚四大四中電資碩、拚國營聯招，都要經歷無數次考試」。（編輯：張志浩）

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