太年輕考公職會「落後一生」？過來人吐心聲　揭高薪關鍵

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接著他說道，他的同學一退伍就準備考公職，去年終於考上，原以為日子會更好，但起薪是基本薪，沒有配股和分紅，1年後轉成正式才有完整考績和績效獎金，還要看受訓成績，有機率被分配到偏遠單位；對此原PO認為，年輕人第一份工作應該從起薪高的上市櫃員工做起，而不是待在公職體系落後於人，「一個做上市上櫃生技公司門市服務員，底薪2萬8股票分紅加年終20個月，高普考2.5個月年終國營最高4.4，你們要做多久才能到上市櫃民營企業的起點？」
貼文曝光後，網友展開討論，「你選擇錢多，他選擇穩定，各有利弊」、「別用自己的角度，認為別人落後很多」、「公職穩定加薪，你連能不能穩定做到退休都難說」也有人認同原PO「說的沒錯阿，高考起薪年薪才65萬，要等15年才年薪百萬，以現在房物價漲幅，真的追不上」、「確實有很多人沒有思考及看清公部門的生態與環境，等到意識過來時已經與社會隔絕太遠」。
此外，也有國營事業員工特地回文表示，提升薪水的關鍵不在於是否為公職或民營企業員工，而是取決於個人，「你不拚，你（薪水）天花板就在那邊，在台灣想要穩定在受雇員工薪資分布PR 9x以上，你終究要考試，早考或晚考差別而已，當然越早考越好! 不論是拚學測進醫牙、拚四大四中電資碩、拚國營聯招，都要經歷無數次考試」。（編輯：張志浩）