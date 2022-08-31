桃園媽媽太嗆了！路邊掛「張善政還錢、道歉」看板逼面對
國民黨桃園市長參選人張善政近日被周刊踢爆研究報告涉抄，而此計畫領走農委會5736萬元，進而引起大眾憤怒，綠營也針對此事砲轟，要求他下台，張則回應「不能接受」。身為桃園市議員候選人的「桃園媽媽」李柏瑟，昨日於臉書上發文開嗆「要張善政道歉、退選、還錢」，並於街頭高掛有此類標語的看板，希望張能直面此事。
據周刊30日爆料指出，張善政過去曾以計畫主持人身分向農委會申請3年共5700萬的研究計畫，而此計畫恐有抄襲之嫌，樣態包括英翻中、簡轉繁、抄襲論文和雜誌等等。
對此，李柏瑟當晚即在街頭掛出「張善政5736萬元！退選！道歉！還錢來！」的巨大看板，並於臉書發文，提到在林智堅深陷論文門風波時，國民黨和張善政高舉學術倫理和學術自由的大旗，「以全黨之力羞辱林智堅」，現今論文風波燒到張自己身上，被她稱為是「政治迴力鏢」，也是國民黨雙標的照妖鏡。
她也強調，張善政過去擔任宏碁公司副總期間，申請農委會5736萬的研究案有嚴重抄襲問題，是個抄襲換公帑的不公義事件，她呼籲「朱立倫道歉、張善政道歉退選『還錢』」並貼出寫有「張善政5736萬元！退選！道歉！還錢來！」標語的看板與圖片。
網友回應「太神速了！！」、「效率有夠快 不愧是桃園媽媽」、「桃園媽媽就是強啦，加油...」、「你最讚了！太有創意了」。 （編輯：李惠婷）