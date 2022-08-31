人夫激戰喊「幫我生孩子」小三暈爆！2個月後見1幕心碎了

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兩人相識後，會相約去參加各種品酒課程，也會下班約好一起去聽音樂會。即便小曼知道阿光是有婦之夫，還有一位正在念幼兒園的女兒，但這麼聊得來的對象難能可貴，「漸漸的小曼和阿光不只是聊天，走著走著他們進展到『開車』的地步」。
劉芯彤說，每次他們倆激情後，阿光總對小曼抱怨夫妻感情不好、沒話聊，「我跟我老婆真的沒話聊，而且她的教育方式讓我不能苟同，我常常為此跟她吵架，這次我們已經兩個星期沒說話了」，讓小曼以為阿光和老婆感情失和。
某一次激戰時，阿光抱著小曼輕聲對她說「幫我生個小孩吧！一定會很可愛」。而劉芯彤知情後，也馬上勸阻小曼「沒有結婚，真生了小孩，阿光要離婚娶妳嗎？還是他要妳獨自撫養孩子。別傻了，現階段的妳不需要孩子」，而這件事也讓劉芯彤感嘆「女人就是如此，一旦愛了即便再聰明，也會在愛情當中迷失方向」，後來也以為這件事就這樣落幕了。
豈料事隔兩個月，小曼告訴劉芯彤，她從臉書上搜尋到阿光老婆的帳號，點進去一看簡直傻眼。阿光上個月才又再度當爸爸，他的兒子剛滿月。那一張一家四口的全家福照，阿光笑的燦爛。頁面上更多的是，假日時刻阿光陪著一家人到處玩樂的照片，「小曼非得親眼所見，才願意承認『男人的嘴、騙人的鬼』這句話是真有其事，而不是戲劇的杜撰」。
貼文一出，網友紛紛留言，「情願相信世界上有鬼，也不能相信男人的那張嘴…哈哈」、「寧可相信世上有鬼 也不要相信男人的嘴」、「誇張到爆」、「不是所有的愛都能善終，只要從鬼遮眼中清醒就是萬幸」、「愛情這東西……」、「 愛情是盲目的，這種鬼話也相信」、「老婆一定要有臉書，一定要常貼全家福而且開地球（亂畫重點）」。（編輯：郭佩蓉）