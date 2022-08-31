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人夫激戰喊「幫我生孩子」小三暈爆！2個月後見1幕心碎了

▲主播劉芯彤分享，好友小曼愛上有婦之夫，倆人在激戰時，男方喊幫我生小孩，豈料2個月後，小曼見這一幕心碎了。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲主播劉芯彤分享，好友小曼愛上有婦之夫，倆人在激戰時，男方喊幫我生小孩，豈料2個月後，小曼見這一幕心碎了。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-31 14:25:19

「男人的嘴、騙人的鬼」，主播劉芯彤表示，好友小曼是一家私人企業的中階主管，豈料後來愛上有婦之夫，兩人天雷勾動地火，很快陷入熱戀，有一次倆人正激戰時，男方在小曼耳邊溫柔說「幫我生個孩子吧」，好友非常心動，怎知兩個月後看到男方妻子的臉書，才發現上面都是幸福的合照，這才清醒過來。

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「女人的致命傷是愛情」，主播劉芯彤在臉書粉專發文，表示這句話適用於她身上，畢竟她談過許多段令自己傷痕累累的愛情。但這句話更適用在她朋友小曼身上。劉芯彤說，小曼是一家私人企業的中階主管，「她的薪水即便不靠男人也能讓她的生活多彩豐富。就是因為生活多彩，小曼在一場品酒會上，遇到了阿光。阿光身高將近190一表人才，還是科技公司的主管。各方面條件都不錯，小曼和阿光在品酒會上相識後就聯繫不斷」。

▲美女主播劉芯彤分享好友小曼的親身經歷。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）
▲美女主播劉芯彤分享好友小曼的親身經歷。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）
兩人相識後，會相約去參加各種品酒課程，也會下班約好一起去聽音樂會。即便小曼知道阿光是有婦之夫，還有一位正在念幼兒園的女兒，但這麼聊得來的對象難能可貴，「漸漸的小曼和阿光不只是聊天，走著走著他們進展到『開車』的地步」。

劉芯彤說，每次他們倆激情後，阿光總對小曼抱怨夫妻感情不好、沒話聊，「我跟我老婆真的沒話聊，而且她的教育方式讓我不能苟同，我常常為此跟她吵架，這次我們已經兩個星期沒說話了」，讓小曼以為阿光和老婆感情失和。

某一次激戰時，阿光抱著小曼輕聲對她說「幫我生個小孩吧！一定會很可愛」。而劉芯彤知情後，也馬上勸阻小曼「沒有結婚，真生了小孩，阿光要離婚娶妳嗎？還是他要妳獨自撫養孩子。別傻了，現階段的妳不需要孩子」，而這件事也讓劉芯彤感嘆「女人就是如此，一旦愛了即便再聰明，也會在愛情當中迷失方向」，後來也以為這件事就這樣落幕了。

▲（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲某次激戰時，阿光告訴小曼「幫我生個小孩吧」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
豈料事隔兩個月，小曼告訴劉芯彤，她從臉書上搜尋到阿光老婆的帳號，點進去一看簡直傻眼。阿光上個月才又再度當爸爸，他的兒子剛滿月。那一張一家四口的全家福照，阿光笑的燦爛。頁面上更多的是，假日時刻阿光陪著一家人到處玩樂的照片，「小曼非得親眼所見，才願意承認『男人的嘴、騙人的鬼』這句話是真有其事，而不是戲劇的杜撰」。

貼文一出，網友紛紛留言，「情願相信世界上有鬼，也不能相信男人的那張嘴…哈哈」、「寧可相信世上有鬼 也不要相信男人的嘴」、「誇張到爆」、「不是所有的愛都能善終，只要從鬼遮眼中清醒就是萬幸」、「愛情這東西……」、「 愛情是盲目的，這種鬼話也相信」、「老婆一定要有臉書，一定要常貼全家福而且開地球（亂畫重點）」。（編輯：郭佩蓉）


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