婚禮辦桌超怕「1類賓客」！新娘苦勸別來 眾一面倒力挺
辦桌是台灣相當特別的文化之一，無論婚宴、過節等場合都相當適用，許多婚宴在辦桌時也都會安插各項節目或娛樂環節，讓賓客們同樂，不過卻有位媽媽哭訴，自己的閨蜜近期要舉辦婚禮，且在和自己互動時，舉手投足間都在暗示「不要帶孩子」參加，讓她備感不解。
原PO在Dcard以「閨蜜不想讓我的小孩參加婚禮」為題發文，提到最近閨蜜要結婚，她想帶目前不到一歲 的小孩參加，但「閨蜜最近在跟我對談時，都在暗示我可不可以不要帶小孩去，我也知道我的小孩很容易失控，但是我也不想給我的公婆顧，我爸媽也沒空顧，不知道怎麼辦，只是想帶小孩怎麼那麼難，雖然小孩的心情一切都取決於當天，但帶小孩真的有錯嗎？」
貼文一出掀起熱議，有上千則留言討論，多數人認為，「妳小孩心情取決於當天，但是閨蜜的婚禮就這麼一天」、「你是客，閨蜜是主，請你以閨蜜的立場為優先，別反客為主要對方顧慮到你」、「婚禮只有一次，如果剛好被小孩搗亂什麼的，我覺得友情應該會破碎」、「帶小孩一定沒錯，不過那就是人家的婚禮阿」、「想帶小孩沒錯，但婚禮主人拒絕小孩也沒有錯啊，尤其妳的小孩那麼小，完全不受控的年紀，很容易影響到婚禮」。
此外也有過來人表示，「我小孩5個月多時去參加親戚的婚禮，本來乖乖躺在嬰兒車裡，結果一進的時候音樂很大聲，他整個嚇哭！狂哭到把他推去外面才能冷靜！有這次經驗才知道自己太大意了」、「很多國外新人會在婚禮邀請函上註明僅限大人參加，一般人都能理解，畢竟婚禮是新人一輩子的回憶，不是遛小孩的地方」。（編輯：張志浩）