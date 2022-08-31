24歲「犬系男友」曾胖到90公斤 身陷暴食輪迴超過千日
24歲「犬系男友」洪仕晟（Robert）曾經胖到90公斤，他近來推出新書《斷食低碳全攻略》，表示自己人生中暴飲暴食的天數應該有超過1000天，只要每日超過維持體重熱量的1.5倍就算暴食，「 我個人減重的最高紀錄是瘦18公斤，國二就開始減肥，可說相當前衛，但是當天晚上就失敗了，小小年紀抵擋不住晚餐的誘惑。」
洪仕晟曾與同學參加飢餓三十，原想可以藉由斷食30小時，重啟身體循環，沒想到他卻因不斷補充現場提供的補給包中的飲料與食物，「有些人不吃，我就拿過來吃，參加完還胖了0.5公斤！」另外當年曾流行跳有氧運動，靠著每日狂跳，2個月內激瘦10公斤。
洪仕晟認為減肥不是一件很難的事，少吃多動就可以達成，但它卻伴隨著很多問題，像是掉髮、快速瘦身產生鬆弛的皮、皮膚變差、甚至可能有暴食的行為，「曾經我也胖到自己都害怕，也歷經暴飲暴食不堪回首的暗黑過往。」他將自身犯過的錯集結成新書，有如「健身界神農氏」透過自身研究與親身實驗過的減肥方法，包括斷食與低碳、生酮、純肉、蔬食、水果、外食飲食等，讓讀者用最適合自己的方式輕鬆瘦身。洪仕晟將舉辦簽書會與粉絲見面，9月4日於法雅客台北南西店舉行。