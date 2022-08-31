經濟部編1500億增資遭國會質疑　台電：盼給予更多支持

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台電稍早對此回應，面對全球能源價格波動劇烈，以及極端氣候影響，許多國家皆面臨電價大漲、甚至限電等問題，國內電價已兼顧民生，由於台電吸收大幅度燃料上漲成本，為維持台電公司的穩健經營，並持續推動電源開發，及投資電網建設提升其韌性，國家資源投入有助於穩定供電的工作推行，台電盼立法院能夠給予支持。
台電指出，因應燃料價格上漲，舉凡美、日及歐洲各國電價，無論能源佔比如何規劃，其電價均受影響而調漲，且多數國家平均電價漲幅都大於台灣，例如美國各州上漲16至35%，日本連續上漲累計37%，歐洲包含德國、法國的電價都漲破記錄，歐盟於2021至2022年累計上漲45%，甚至報導指出歐盟準備出手干預能源市場、法國擬規劃將電力公司國有化，以及各項措施緩解電價的上升幅度。
台電進一步說明，以目前國內電價而言，因國際情勢影響燃料成本大漲，導致供電成本大幅上升，電價費率審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等因素，決議電價調整幅度，一方面減緩民生衝擊，一方面讓台電在承受虧損的同時，仍有最低限度的財務能力支持營運，持續推動電源開發及電網建設，為國內民眾提供穩定電力。
台電提到，除了能源供應問題外，還須同時面對極端氣候影響，例如因異常氣候影響水力發電，中國四川地區連續限電達15天，直至昨（30）日才恢復正常供電。
台電表示，各同仁致力提供穩定電力，並持續強化供電品質與穩定，盼國會給予台電更多支持，讓台電持續貫徹穩定供電的使命。