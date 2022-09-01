謝和弦登記參選！學經歷讀「終極一班」 公開嗆聲蕭敬騰
歌手謝和弦日前宣布參選台北市中正、萬華區議員，先前也公布自己的競選背心為螢光綠搭配黑色底的樣板，讓不少網友相當期待。而昨（31）日晚間，謝和弦在臉書公開要刊登在選舉公報上的學經歷資料，不僅學經歷超狂寫在「終極一班」畢業，還公開嗆同為歌手的蕭敬騰，掀起討論。
謝和弦在臉書上發文表示「我明天下午四點二十分要去登記參選台北市中正萬華區的市議員，想請問有沒有人知道登記的地點在哪裡？在線急等！哈們」只見貼出的表單當中，謝和弦再學歷該欄位寫下「臺北市私立南華高中畢業」、「鐵時空芭樂高中終極一班畢業」；也特別強調自己是「當作台灣人塑膠做的」迷因創始人，更是「中國藝人蕭敬騰一生的宿敵」。
另外在經歷的部分，謝和弦則提到自己曾入圍第21屆金曲獎最佳新人，以及入圍第23屆金曲獎最佳年度歌曲、最佳作曲、最佳單曲製作人，另外也是台灣民眾黨創黨黨員，最後一行連自己曾經進入新店戒治所編號「2203」也寫出來。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哇....這個選舉公報有點猛啊」、「扣哥，學歷下面這樣寫會被選委會退件，哈們，然後有塗改處要蓋章」、「這學歷和經歷沒理由不當選吧！哈們」、「至少謝和弦真誠，我要去投你一票」，而也有內行網友則說「芭樂高中是金時空喔.....」謝和弦則即時修正表示「高中年代久遠，記憶不清楚也是很正常的事！哈們」。（編輯：張嘉哲）