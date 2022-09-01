COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

勾惡不忍了！公開烏鴉真面目　私下錄音「扯出整群網紅」

▲勾惡公開私下與烏鴉的錄音檔，痛批他表裡不一，使他對多位網紅產生誤解以及敵對意識。（圖／翻攝自勾惡YouTube、烏鴉臉書）
▲勾惡公開私下與烏鴉的錄音檔，痛批他表裡不一，使他對多位網紅產生誤解以及敵對意識。（圖／翻攝自勾惡YouTube、烏鴉臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-01 08:15:482022-09-01 08:20:10

YouTuber「勾起你心中的惡」前陣子因踢爆連千毅詐騙，結果引起熱議與紛爭。沒想到近日他更新影片拋出震撼彈，直接公開另一位爆料系百萬網紅「烏鴉」，並且公開他私下與烏鴉的通話紀錄，痛批烏鴉表裡不一，利用自己百萬訂閱網紅的影響力欺騙粉絲，煽動自己讓他對其他網紅產生偏見與錯誤的見解，掀起巨大討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勾惡在影片中提到，烏鴉過去在影片當中強調已經「老死不相往來」，但過去一週在社群上卻瘋狂罵他，但他都沒有出面回應，但實在忍不住被烏鴉這樣一直帶風向，於是出面揭開勾惡私下真面目，透露是因為這幾年接觸後，發現烏鴉有太多人前人後跟表裡不一的狀況，而且還從事非法生意來欺騙粉絲。

▲
▲勾惡拍片公開與烏鴉私下的錄音，透露烏鴉表裡不一，牽扯多位網紅。（圖/勾起你心中的惡YT）
勾惡公開的錄音內容當中，爆料內容提及多位網紅，包括烏鴉曾經拉攏勾惡封鎖瘋男，但卻又自爆自己還有跟瘋男成員晨灰有在聊天；另外也要求勾惡出影片的內容都要給他看過；勾惡曾跟鳳梨叔叔拍片之後，烏鴉便要求勾惡遠離鳳梨叔叔，但自己卻還去鳳梨叔叔IG貼文留言；勾惡更透露，在烏鴉操弄下，導致他對許多網紅有敵對意識，尤其是館長，非常感謝館長當時沒對他落井下石，並對他感到抱歉。

然而不僅如此，烏鴉還親口承認過去曾與生鮮直播主在吵架時，收錢幫忙教導拍片，並且幫忙扯謊，影片上架後果然有百萬流量，並且煽動勾惡選邊站，等於是接下直播主業配的價碼，價碼50萬到80萬不等，其中名單包括多位大咖線上的網紅直播主，甚至要求一起拍假片，但這一切勾惡都沒有接受。另外，勾惡爆出烏鴉涉炒虛擬貨幣，他說弄一個交易所，每個月最少投入2億資金，用這些資金炒作讓交易所熱絡賺錢，再賣會員課程讓人小賠，自己則前一天獲利出場，最後割韭菜三邊都賺。

▲
▲勾惡透露烏鴉曾經要求他一起與他拍假片。（圖/勾起你心中的惡頻道）
勾惡最後提到「事情其實很簡單，會變得這麼複雜就是因為，烏鴉撒謊不承認，為了圓謊而撒了更多謊，才會越變越複雜，所以當我們掉入烏鴉謊話的迴圈，一直在回應烏鴉的謊言時，一輩子都解釋不完，接下來就直接讓證據說話吧！」（編輯：張嘉哲）


謝和弦登記參選！學經歷讀「終極一班」　公開嗆聲蕭敬騰

Joeman飛離台灣！團隊現身機場　目的地網嗨爆：終於等到

繩縛女「綁單腿」搭公車！美背全部露出　真實身分找到了

隱藏系YouTuber登表特版！「混血兒+中文好」網友全暈船

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀