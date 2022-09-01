勾惡不忍了！公開烏鴉真面目　私下錄音「扯出整群網紅」

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勾惡公開的錄音內容當中，爆料內容提及多位網紅，包括烏鴉曾經拉攏勾惡封鎖瘋男，但卻又自爆自己還有跟瘋男成員晨灰有在聊天；另外也要求勾惡出影片的內容都要給他看過；勾惡曾跟鳳梨叔叔拍片之後，烏鴉便要求勾惡遠離鳳梨叔叔，但自己卻還去鳳梨叔叔IG貼文留言；勾惡更透露，在烏鴉操弄下，導致他對許多網紅有敵對意識，尤其是館長，非常感謝館長當時沒對他落井下石，並對他感到抱歉。
然而不僅如此，烏鴉還親口承認過去曾與生鮮直播主在吵架時，收錢幫忙教導拍片，並且幫忙扯謊，影片上架後果然有百萬流量，並且煽動勾惡選邊站，等於是接下直播主業配的價碼，價碼50萬到80萬不等，其中名單包括多位大咖線上的網紅直播主，甚至要求一起拍假片，但這一切勾惡都沒有接受。另外，勾惡爆出烏鴉涉炒虛擬貨幣，他說弄一個交易所，每個月最少投入2億資金，用這些資金炒作讓交易所熱絡賺錢，再賣會員課程讓人小賠，自己則前一天獲利出場，最後割韭菜三邊都賺。
勾惡最後提到「事情其實很簡單，會變得這麼複雜就是因為，烏鴉撒謊不承認，為了圓謊而撒了更多謊，才會越變越複雜，所以當我們掉入烏鴉謊話的迴圈，一直在回應烏鴉的謊言時，一輩子都解釋不完，接下來就直接讓證據說話吧！」（編輯：張嘉哲）