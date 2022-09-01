勾惡踢爆烏鴉真面目！馬賽克掉漆正臉洩出 網友驚呆瘋傳
YouTuber「勾起你心中的惡」前陣子因踢爆連千毅詐騙，結果引起熱議與紛爭，隨後也遭到起底真實身分為「陳昱瑋」，甚至過去上節目的照片也被挖出，但仍然沒有人知道現在的勾惡長怎麼樣。然而，日前勾惡上傳新片踢爆烏鴉私底下真面目，沒想到因為該次影片勾惡經典的「面具」是以馬賽克後製方式遮擋臉部，不慎有一秒沒遮好露出臉部，被網友截圖瘋傳，引起話題。
勾惡日前上傳新片表示「公開向所有網紅道歉！除了他.......」內容提及過去一週烏鴉不斷在社群罵他，實在忍無可忍烏鴉一直帶風向，不僅出面揭開烏鴉真面目，連同兩人私下的錄音也都全部公開，透露是因為這幾年接觸後，發現烏鴉有太多人前人後跟表裡不一的狀況，而且還利用百萬訂閱粉絲來欺騙粉絲，甚至煽動他誤會其他網紅，產生敵對意識，讓他徹底看清楚烏鴉的為人。
不過過去勾惡在影片中，都是會戴「實體面具」來進行影片流程，但該影片中，勾惡的面具是以「馬賽克」後製上去的，沒想到在影片中某一秒轉切錄音畫面中，勾惡的臉突然閃現一秒，直接被網友截圖瘋傳，Dcard、臉書社團上不少網友紛紛表示「勾惡不小心露臉了.......」、「雖然事件是本身主體，但意外露臉也是看點」、「扯出一大堆網紅....太硬了這個爆料」、「勾惡其實還是長得蠻帥的啊！比較想知道其他網紅被點名的回應」。
而《NOWnews》記者實際以網友瘋傳露臉的片段查看勾惡影片，發現勾惡該露臉的一秒片段已經利用平台後端重新塗上馬賽克，但截圖已經遭到瘋傳，如今出面震撼爆料網紅圈內幕，自己現況正臉也洩出，意外造成另一波討論話題。（編輯：張嘉哲）