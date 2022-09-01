最正里長陳紫渝登記了！地方里民被電暈：戶政事務所見唷
九合一大選將於11月26日舉行投票，許多候選人紛紛摩拳擦掌，而新北市永和區永福里的里長候選人陳紫渝，亮麗外型加上甜美笑容，在網路上擁有超高人氣，被封為「最美里長」。陳紫渝今（1）日正式至永和區公所登記參選，並在臉書分享自己的登記照，照片曝光又引發熱議，貼文發出1小時就獲得超過1萬6千位網友按讚。
陳紫渝在臉書分享兩張自己去區公所登記參選的照片，並寫下「登記完成！希望一切順利！謝謝區公所每一位人員，大家辛苦了～」並在文末標註「年輕肯做」、「認真服務」，「期許更好的永福里」等關鍵字，正式投入里長選戰。
大批粉絲紛紛在底下留言支持大喊「里長好」、「里長加油」，讓網友直呼「已經當選」、「還沒開始就贏了」。更有許多被電暈的里民們忍不住歪樓回覆，「我們也該去登記了」、「里長好，我也準備好登記」、「什麼時候要ㄧ起去戶政登記」、「我在戶政事務所等妳」、「我配偶欄也準備好登記了」。
年僅23歲的陳紫渝打出「青年、熱情、效率」的口號，她之前在臉書透露自己參選契機，是因為媽媽唐媺琴曾在2018年競選里長，當時雖遺憾落選，但一路跟著媽媽一步一腳印，走訪街坊鄰居的陳紫渝也埋下理想種子，在今年宣布參選後霸氣喊話「我要永福里煥然一新」。（編輯：倪浩軒）