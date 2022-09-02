新屋旁有宮廟被家人嫌！網見「拜這尊神明」反讚：財神耶
台灣曾被形容「三步一小廟，五步一大廟」，可見宮廟數量之多，進行傳統活動時，可能會發出巨大噪音及煙害等問題，故部分民眾對附近有廟的房子頗為感冒。就有民眾近期看中一間新竹的房子，但家人有些在意附近的土地公廟，故發文詢問眾人的意見。
原PO於PTT上發文，表示自己於新竹購入的預售屋，近期將要成屋，帶家人在附近逛逛時，發現不遠處有一間小土地公廟，家人對此感到有些為難，原PO本人則不太在意，因為「廟附近香與燒紙錢也沒什麼味道」，但因家人態度有異，故詢問「想瞭解各位先進有什麼看法？謝謝」。
該文發出後引起熱議，部分人對廟持正面觀感「不會，旁邊有廟有保佑，對房子是加分」、「陽廟不錯，陰廟就建議不要」，部分人則認為要看長遠「建議不要，辦活動燒金紙都不好，真的住過你會後悔。小是多小？之前普渡有觀察過嗎？我家旁以前也是不起眼的小廟，後來發展越來越大就越來越擾民了.....還把我家樓下買下來」。
但不少民眾反倒認為，家附近有土地公是件美事「土地公不錯」、「土地公是當地管區，有拜有保佑」、「土地公是財神喔」、「沒玩過大富翁喔，土地公是正神，樓阿厝起歸排」、「有個好處是，拜土地公以後就不用特別拜地基主，前提是你相信這些的話」。 （編輯：李惠婷）