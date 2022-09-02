阿娘喂！女議員參選人太正 競選看板「人臉遭挖」網傻眼
年底九合一大選進入倒數，除了拚政績政見也拼顏值，各個黨派都推出不少美女參選人迎戰，然而日前TPOC台灣議題研究中心透過資料庫，篩選出目前最夯的十大美女參選人，其中第三名為「國民黨高雄市議員參選人白喬茵」，被網友狂讚真的相當漂亮，沒想到近日白喬茵競選廣告的看板人臉竟然被挖走，讓不少網友傻眼，引起討論。
白喬茵在臉書上發文表示「不是啊！想要照片可以說，簽名都沒問題，但是可以不要破壞我的廣告嗎？宣傳資源已經很少了欸.......安捏母湯啦！」只見貼出的照片，白喬茵原本貼在公車候車亭的看板，人臉直接消失，只上下上方人名的部分。讓白喬茵苦笑表示「候車亭人像失蹤中，已報警協尋，想要索取海報請來訊喔！」
貼文一出，不少網友紛紛傻眼表示「長太正的困擾....悲傷」、「你太正了，一定是愛慕你的偷走的」、「没水準的人，就算不支持也不要破壞人家的看板！」、「這有兩種解讀....一種太正偷走，一種奧步」、「長太美被拿去私藏，只挖妳的臉真的很好笑」、「阿娘喂～這會不會太缺德哈哈哈哈，是多想要妳的海報」。
而由於白喬茵已經報警協尋，轄區警方則表示，已受理報案，分局持續調閱監視器中。事實上，破壞選舉看板的行為可能違反刑法第354條毀損罪外，如妨害候選人競選，更可能違反公職人員選罷法第98條，可處5年以下有期徒刑，一旦如發生上述情事，警方務將涉嫌人查緝歸案，以維護年底「111年地方公職人員選舉」期前治安，也呼籲民眾切勿以身試法。（編輯：張嘉哲）