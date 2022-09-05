房市／商辦市場交易　台中進入成長爆發期

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根據信義全球資產統計六都近五年來的商辦交易情形，六都商辦整體交易為1,093億元，其中2022年1月至7月的累積交易金額為318億，超越2021年全年交易規模121億，增幅163%，可見今年商辦交易市場榮景。
分析近五年六都各行政區商辦交易規模則可發現，交易熱區以台北市為大宗，而台中有大幅成長趨勢，統計台中市2022年1月至7月商辦交易金額為140億，已高於前四年的加總，有顯著成長。
信義全球資產統計六都近五年來各行政區的交易規模，由金額高至低進行排名，前五名中，台北市行政區就佔了4個名次，中山區累積金額244億為六都最高，松山區223億排名次之，顯見台北市做為政經中心，都市發展成熟、經濟活動熱絡，對企業在考量辦公室設點時有其不可取代性。而台中西屯區近五年商辦交易累積金額199億、排行中居第三，是近五年行政區交易規模前五排名中，唯一一個非台北市的行政區。
信義全球資產中區商仲部經理張現傑分析，台中市近年都市發展西移，七期做為新商業中心，緊鄰新市政中心，豪宅、商辦群聚，有新光三越、大遠百等大型百貨進駐，生活機能完整，成為中部台商回流設置企業總部首選，也吸引不少投資型買方搶進。觀察2022年1月至7月台中商辦交易買方，中國人壽以120.5億購入位於市政路上的整棟商辦，創下台中商辦交易有統計以來，單筆交易金額最高的紀錄。
林建勛說明，受到國際通膨局勢影響，商用不動產具保值、抗通膨的優勢，成為熱門投資標的，加上台商鮭魚返鄉投資置產帶動商辦產品需求，使得商辦市場交易熱絡，甚至出現供不應求的情形。建商看好商辦市場未來發展也積極投入，預估台北、台中明年都將有出現新供給，商辦市場持續看好。