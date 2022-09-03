小黃運將想買飲料提神！他下車暖陪排隊 釣鄭文燦喊這句
計程車司機為了載客，時常會有精神不濟的問題，不少運將都有自己的專屬提神之物，近日臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」就發文分享，他在搭車時遇到運將想停路邊買清心提神，他也爽快答應，還下車一起排隊，兩人的可愛互動立即吸引網友們關注，甚至釣出桃園市長鄭文燦留言喊：「記得點半糖！」
臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」昨（2）日貼文，表示剛在桃園搭到一台超可愛的計程車，運將開到一半突然拜託他一件事「我可以買一下清心嗎？不會太久，我每天開車都要喝清心，不然會沒精神」，而台灣迷因也立馬答應，還說：「好啊，不然我們一起買。」
接著，兩人就把車停在路邊買清心，但等到飲料買完，台灣迷因抵達目的地要下車時，運將大哥竟一臉抱歉地說「因為你有陪我買清心，我少收你50元車費」，台灣迷因一聽堅持拒絕，「後來我就提出不然合照清心做紀念，這就是這張照片的故事了」。
貼文一出，網友紛紛留言，「清心或成最大贏家」、「在一起」、「好有愛」、「Happy的運將，你欲去叨位，Happy的運將，要買清心」、「都好可愛」、「開始的清心交談⋯」、「好溫暖喔，充滿愛的社會」、「這篇文是全糖」。
而留言串竟還釣出桃園市長鄭文燦現身喊「記得點半糖！」台灣迷因則幽默回「看市長的身材，我懷疑都是喝全糖」，另外民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也留言：「運將和迷因一起用這樣的感情運轉桃園，就會大進化了！」（編輯：賴禹妡）