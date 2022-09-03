軒嵐諾來了！網紅「惡搞路徑圖」畫太強 眾驚：可以裱框
今年第11號中度颱風軒嵐諾來襲，許多民眾已做好防颱準備，迎接越晚越強的風雨，而有最帥YouTuber封號的網紅「廉傑克曼」阿傑（張廉傑）日前就貼上軒嵐諾的颱風路徑圖，並在上頭結合網友投稿塗鴉，超有才的繪畫功力讓不少人笑噴直呼：「沒禮貌！！不可以玩弄颱風！」
阿傑31日在臉書發文，只見照片中為他在IG開問答「強颱啊，我以為是＿」，並附上軒嵐諾的颱風路徑圖，標註「強颱的形狀」，接著網友們陸續投稿象拔蚌、史努比、章魚哥、茶壺、佩佩豬等創意答案，而阿傑竟把答案和路徑圖畫成一幅畫，展現出強大的繪畫功力，個個都非常幽默。
而貼文曝光後，網友們紛紛留言，「不管作者嗑了什麼都給我來一點」、「怎麼那麼煩啦」、「沒禮貌！！不可以玩弄颱風」、「半夜看真的會不小心笑出來～創意無極限」、「太有想像力了」、「颱風活生生走出了國小健康教育的形狀了」、「真不愧是象印派代表畫家」。
其中，阿傑畫出的「創世紀」更是讓眾人驚嘆，「創世紀嚴重優秀」、「創世紀可以裱框了」、「創世紀我真的要笑瘋掉」、「創世紀真的太強…如此地才華洋溢」、「創世紀那張才覺得阿傑是認真會畫畫的」。（編輯：賴禹妡）