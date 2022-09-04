太早剖腹！醫見「胎兒太小」又重縫合 孕婦命危家屬氣炸
印度阿薩姆邦卡里姆加恩傑地區（Karimganj）日前發生一件詭異事件，一位懷孕6個月的孕婦肚子痛去看醫生，結果醫生決定替孕婦剖腹，但手術進行中發現胎兒太小還未發育完全，因此又縫合了回去。孕婦受此折騰身體狀況大受影響，據家屬說已經是病危到「為生命而戰」的程度，對醫院表達強烈抗議。
根據《印度斯坦報》報導，這位孕婦的預產期是12月9日，而她8月下旬因腹痛就醫，結果醫師比斯瓦斯（AK Biswas）診斷後，認為應該要替孕婦剖腹，於是在8月22號進行手術，但是手術中卻發現腹中胎兒實在太小，所以只好重新縫合。
孕婦因此住院了10天，但身體狀況還是很差，一度出院後變得更糟糕，只能再重新住院，氣得家屬聚集到醫院門口抗議。比斯瓦斯聲稱，自己知道預產期是12月，但是因為病人的狀況複雜，腹痛嚴重，而且家屬也要求動手術，所以才會進行剖腹，但是手術到一半發現胎兒實在無法如此早產，所以又縫了回去。
醫院則表示，已經成立一個7人小組調查此事，要求家屬提出書面投訴，好讓醫院正式受理。醫院強調比斯瓦斯承諾會負責該孕婦的後續治療費用，醫院已經組成醫療團隊將再次仔細檢查孕婦的狀況，目前孕婦看起來不會有生命的危險，如果未來分娩時遇到問題，醫院也會設法解決。而對於這次失敗的手術，醫院將調查所有參與其中的人，包括孕婦的家屬，採取適當行動，還原真相。（編輯：倪浩軒）