露營1晚1萬5！他嚇「寧願住5星飯店」 網1原因竟喊合理
近幾年台灣吹起一股露營的風潮，在許多人的社交平台上，都能看到山上搭營、升野火的照片，對此，就有一名網友透露，他的同事下週要去露營，住1晚費用竟高達1萬5，讓他嚇喊「住帳篷要1萬5是什麼概念」？貼文曝光後，有內行人直言：「搜尋glamping就懂了，根本不是傳統的搭帳篷，通常這種豪華露營帳篷，裡面還有冷氣廁所！」
該名網友昨（3）日在PTT發文，他以「住帳篷要1萬5是什麼概念」為題，表示同事下週要去露營，費用居然高達1萬5，根本和住飯店的旅費有得比，同事也無奈說，因為熱門營地都這麼貴，讓他感嘆：「難怪飯店敢開2萬，薪水沒10萬不能出門。」
貼文一出，網友紛紛搖頭直言，「住飯店床跟冷氣比較實在點」、「文青網美的錢很好賺啊」、「露營就是有錢人拿來炫富的活動」、「這樣才夠尊榮啊，不夠貴的我可不住」、「笑死，超盤～露營到走火入魔」、「一萬多住五星飯店吃Buffett還有游泳池多爽」、「情願去高級飯店住豪華套房吃buffet」。
不過，也有網友緩頰，「高級露營區一帳2人19800元，你想預約還不好預約」、「Glamping，國外現在也很多，就網美露營」、「應該是下午茶晚餐宵夜早餐中餐，一共5餐這種」、「應該是有含烤肉等等的戶外活動」、「搜尋glamping就懂了，根本不是傳統的搭帳篷，通常這種豪華露營帳篷裡面還有冷氣廁所」、「那不是帳篷，是看起來像是帳篷的民宿，而且主要費用還包含活動和餐飲」、「嚐鮮又不想搞得又熱又髒，一些高價飯店才像在敲盤子，五千的房型跟兩千的商務旅館87%像」。（編輯：賴禹妡）