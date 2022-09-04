路邊臨停「請留電話」！古意車主照做了 萬人見這幕笑瘋
許多駕駛在開車時都會有臨停需求，在臨停時大多也會放上電話號碼，以利緊急時刻能聯絡得上車主，不過近日，就有一名可愛車主，看到路邊標語寫「請勿停車，停車請留電話謝謝」，竟還真的將整支電話留在現場，讓網友全笑翻直呼：「有禮貌的老失機」、「車主是個老實人，不推不行」。
該名網友在臉書「路上觀察學院」中貼出一張照片，只見畫面中路邊有一個三角錐，上頭貼著標示寫「請勿停車，停車請留電話謝謝」，而在三角錐下方，竟還真的有一台手機擺在那裡，似乎是車主誤會了意思，停車後直接把手機留在現場。
照片曝光後，網友們全笑瘋喊，「真的留下電話了」、「有禮貌的老失機」、「留電話（物理）」、「很好，車停好後，有記得把電話留下當抵押品」、「照字面上的意思沒毛病啊」、「妥協的藝術」、「真的留電話了屋主卻怎麼也找不到人，想哭」、「怎麽這麽聽話XDD」、「車主是個老實人，不推不行」、「手機電話抵停車費的概念」。
另外，也有網友認真起來，留言指出，「不爽去劃設紅線啊，這種屋主87%都是要自己停不給別人停，明明是道路」、「應該加個『若』字，若停車、請留電話」、「他這意思是不能長期停車，但可以臨停」。（編輯：賴禹妡）