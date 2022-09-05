遭嗆砸店！台南鍋燒老店被嫌「問太多」　老闆曝龜毛理由

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老闆強調，自己「不是個只顧著把錢收進口袋，其他一律不管，就算壞掉也是客人家的事情的人」，與其讓客人帶回家後食品壞掉，寧可不讓客人白花這筆錢。「因為食品品質安全，這是我做餐飲人最最最基本的堅持。」
而也就是這樣的堅持，卻引來客人不滿嗆聲想要砸店。原來是有一位五六十歲的男客人前來外帶，要求麵不煮，於是進入繁瑣的詢問階段，而問到客人外帶後會隔多久回家，男子情緒爆發，回答「包回去就算不吃丟掉，也不關妳的事」，讓店方只能默默趕緊結帳。
不料男子走了之後，過了20分鐘又帶著老婆回來罵人，離開後越想越氣，氣到回來罵店員不夠，還要老闆出來給個說法。老闆直言，對方就是想看自己道歉然後罵員工給他們看，但老闆沒有這樣做，反而是向他們解釋店內會再三詢問外帶細節的原因，希望對方理解。
結果讓那對夫妻更火大，嗆聲老闆「不要太囂張」，還說可以叫「細漢」來店裡消費，「店砸了我也有錢賠」。讓老闆好無奈，感慨真心覺得累，「為了端出一碗有品質的麵，還要這樣被刁難被恐嚇！」
而網友則紛紛力挺店家，在底下留言回覆說，「這就是一樣米養百樣人」、「有錢是老大的心態，不知餐飲生意的心酸」、「住台南十多年，小孩從出生到13歲，唯一指定吃的鍋燒麵就民族鍋燒這家了」、「老闆辛苦了」。（編輯：倪浩軒）