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遭嗆砸店！台南鍋燒老店被嫌「問太多」　老闆曝龜毛理由

▲台南知名「民族鍋燒老店」日前竟遭客人嗆聲砸店，讓老闆好無奈。（圖／翻攝自「民族鍋燒老店」臉書）
▲台南知名「民族鍋燒老店」日前竟遭客人嗆聲砸店，讓老闆好無奈。（圖／翻攝自「民族鍋燒老店」臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-05 08:37:22

台南知名的「民族鍋燒老店」日前在臉書粉專發文，透露遇到客人嗆聲說想要砸店，還放話「店砸了我也有錢賠」，讓老闆超無奈。而還原與客人起爭執的關鍵，原來只是因為擔心食物品質，所以在客人想要外帶時多問了幾句。老闆坦承店內確實會不厭其煩地詢問一些問題，但強調龜毛是有原因的，「這是我做餐飲人最最最基本的堅持」。

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「民族鍋燒老店」業者日前在臉書發文表示，店內的外帶方式有3種，分別是正常外帶，全部都會煮，起鍋麵跟湯會分開包裝。另一種外帶方式，則是料煮麵不煮。最後還有生的外帶方式，全部都生的，客人要回家自己煮。為確保食品品質安全，如果客人選擇第三種方式外帶時，「我們會不厭其煩地詢問一些問題」，來確認是否能販售給客人。

▲鍋燒麵若要選擇外帶，則店家會貼心詢問各種細節，來確定品質沒有問題。（圖／翻攝自「民族鍋燒老店」臉書）
▲鍋燒麵若要選擇外帶，則店家會貼心詢問各種細節，來確定品質沒有問題。（圖／翻攝自「民族鍋燒老店」臉書）
老闆強調，自己「不是個只顧著把錢收進口袋，其他一律不管，就算壞掉也是客人家的事情的人」，與其讓客人帶回家後食品壞掉，寧可不讓客人白花這筆錢。「因為食品品質安全，這是我做餐飲人最最最基本的堅持。」

而也就是這樣的堅持，卻引來客人不滿嗆聲想要砸店。原來是有一位五六十歲的男客人前來外帶，要求麵不煮，於是進入繁瑣的詢問階段，而問到客人外帶後會隔多久回家，男子情緒爆發，回答「包回去就算不吃丟掉，也不關妳的事」，讓店方只能默默趕緊結帳。

不料男子走了之後，過了20分鐘又帶著老婆回來罵人，離開後越想越氣，氣到回來罵店員不夠，還要老闆出來給個說法。老闆直言，對方就是想看自己道歉然後罵員工給他們看，但老闆沒有這樣做，反而是向他們解釋店內會再三詢問外帶細節的原因，希望對方理解。

結果讓那對夫妻更火大，嗆聲老闆「不要太囂張」，還說可以叫「細漢」來店裡消費，「店砸了我也有錢賠」。讓老闆好無奈，感慨真心覺得累，「為了端出一碗有品質的麵，還要這樣被刁難被恐嚇！」

而網友則紛紛力挺店家，在底下留言回覆說，「這就是一樣米養百樣人」、「有錢是老大的心態，不知餐飲生意的心酸」、「住台南十多年，小孩從出生到13歲，唯一指定吃的鍋燒麵就民族鍋燒這家了」、「老闆辛苦了」。（編輯：倪浩軒）


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