「抓猴神器」冰棒要掰了！Snap證實：Zenly將暫停營運
被譽為「捉猴神器」的手機App「Zenly」因功能強大，擁有許多忠實愛好者，不過影像分享平台Snap近期宣布，為了防止虧損持續擴大，除了將裁撤20%的員工，還會停止旗下部分產品營運，其中就包含Zenly，消息曝光後震驚許多網友。
Zenly因為Logo關係被網友們俗稱為「冰棒」，App功能齊全，不但可以隨時追蹤好友的定位，連移動速度及手機電量都能一次查看，還能利用地圖迷霧功能，紀錄自己過去曾到過的地方，是許多人離不開的手機軟體。
但也因為定位功能實在太強，被封為情侶的感情殺手，不論在哪個社群平台都可以看到有戀人因為冰棒定位而抓到對方出軌的貼文，成了名副其實的捉猴神器。
而根據Snap共同創辦人暨執行長伊凡斯伯格（Evan Spiegel）透露，由於企業Q2虧損達到4.2億美元，遠遠高於去年同期的1.5億美元，在營收趨緩的狀況下，為了避免虧損持續擴大，會重整公司目前業務，旗下部分產品也將減少投資或是暫停營運。
伊凡斯伯格宣布，除了將停止Snap Originals、Minis、Games和Pixy等領域的投資，也會開始逐步關閉獨立應用程序Zenly和Voisey，然而關閉的具體時間還未公佈，因此也代表仍有可能最終決定繼續營運。（編輯：賴禹妡）